В Барнауле пожаловались на заставленную стройматериалами детскую площадку
Речь идет о дворе дома № 207 по улице Гущина
30 апреля 2024, 14:14, ИА Амител
Стройматериалы во дворе дома на улице Гущина, 207 / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Жительница столицы Алтайского края пожаловалась на заставленную досками и прочими строительными материалами детскую площадку.
По ее словам, это связано с тем, что в доме № 207 по улице Гущина капитально ремонтируют крышу.
"Раннее на детской площадке сбрасывали мусор, теперь недели две находятся стройматериалы", – цитирует ее телеграм-канал "Черное и Белое Барнаул".
В комментариях пользователи не оценили жалобу горожанки и ответили критикой в ее адрес:
- "Не делают – плохо, делают – опять не так. Что за люди".
- "Хорошо, а где его (стройматериал. – Прим. ред.) хранить? Или лучше будет, если у этих же детей крыша будет над комнатой протекать?"
- "Вообще-то стройматериалы находятся рядом с площадкой. Мадам, сидите дома, дайте нам спокойно закончить ремонт крыши".
- "Так по этим деревяшкам детям больше нравится прыгать, чем по этой площадке".
- "И что? Погуляйте в другом месте! На Шукшина по аллейке! Для вас же ремонт делают!"
Ранее житель Барнаула пожаловался на собачницу, пес которой "валит как слон".
15:31:30 30-04-2024
Крыша важнее. Думать надо ,прежде чем писать
17:56:14 30-04-2024
А что, там кому-то места не хватило? Мамаши как всегда, только бы поныть и пожаловаться.
08:24:49 01-05-2024
Гость (17:56:14 30-04-2024) А что, там кому-то места не хватило? Мамаши как всегда, толь...
Да там одна особа в очках отличилась больно! А если посмотреть страничку с цветником, то типичная хавсегдатайша клиники Эрдмана. Раньше только в подъезде знали о странностях, то теперь во всей стране.
08:27:59 02-05-2024
Гость (08:24:49 01-05-2024) Да там одна особа в очках отличилась больно! А если пос...
Если ты про Розу, то да. Это больной человек. Не надо смеяться.