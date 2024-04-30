В Барнауле пожаловались на заставленную стройматериалами детскую площадку

Речь идет о дворе дома № 207 по улице Гущина

30 апреля 2024, 14:14, ИА Амител

Стройматериалы во дворе дома на улице Гущина, 207 / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жительница столицы Алтайского края пожаловалась на заставленную досками и прочими строительными материалами детскую площадку.

По ее словам, это связано с тем, что в доме № 207 по улице Гущина капитально ремонтируют крышу.

"Раннее на детской площадке сбрасывали мусор, теперь недели две находятся стройматериалы", – цитирует ее телеграм-канал "Черное и Белое Барнаул".

В комментариях пользователи не оценили жалобу горожанки и ответили критикой в ее адрес:

"Не делают – плохо, делают – опять не так. Что за люди".

"Хорошо, а где его (стройматериал. – Прим. ред.) хранить? Или лучше будет, если у этих же детей крыша будет над комнатой протекать?"

"Вообще-то стройматериалы находятся рядом с площадкой. Мадам, сидите дома, дайте нам спокойно закончить ремонт крыши".

"Так по этим деревяшкам детям больше нравится прыгать, чем по этой площадке".

"И что? Погуляйте в другом месте! На Шукшина по аллейке! Для вас же ремонт делают!"

Ранее житель Барнаула пожаловался на собачницу, пес которой "валит как слон".