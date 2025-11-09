В Барнауле сотни зданий остались без холодной воды из-за коммунальной аварии
Повреждение планируют устранить к 20:30 9 ноября
09 ноября 2025, 17:15, ИА Амител
Кран на кухне / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru
9 ноября в Барнауле произошла коммунальная авария по улице Кулагина, 80. Специалисты устраняют повреждение водопровода, из-за которого частные дома, административные здания и учебные заведения остались без холодной воды. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
На время ремонта воду не будут подавать по следующим адресам:
- ул. Кулагина, 17, 25, 46;
- пр-д Гужтранспортный, 8;
- ул. Декабристов, 6а;
- пр-д Тальменский, 8а;
- ул. Маяковского, 27а (общежитие);
- ул. Рубцовская, 12.
Частные дома:
- ул. Гужтранспортная, 3б, 2, 81, 83,83а, 87, 99а, 103, 107, 109;
- пр-д Гужтранспортный, 79-155;
- пр-д Тупиковый, 3-57 (23 ч/д);
- ул. 1-я Степная, 5, 33-45, 6-12, 22-46;
- ул. 2-я Степная, 3-51, 8-72;
- ул. 3-я Степная, 7-27, 14-24;
- ул. Кулагина, 38а, 42;
- ул. Новостройка, 2-24;
- пр-д Непроходной, 2-22, 1-21;
- ул. Лесозаводская, 4-26, 41-49;
- ул. Рубцовская, 2-162, 47-197;
- ул. Пугачева, 20-36, 72-76, 19-21;
- ул. Лазо 16-24;
- ул. Верхгляденская, 2-54, 3-83;
- ул. Маяковского, 20-102, 37-47;
- ул. Депутатская, 2-22, 1-23;
- ул. Приобская, 4-12, 1-11;
- пр-д Приобский, 21-33;
- ул. Клубная Гора, 6-60, 9-65.
Детские сады:
- ул. Декабристов, 2.
Школы:
- ул. Маяковского, 25.
- ул. Маяковского, 1 (спортшкола).
Административные здания:
- ул. Кулагина, 26в, 27а, 34, 38, 44, 70, 72, 74, 80;
- пр-д Гужтранспортный, 6, 10;
- пр-д Тальменский, 5, 5а, 8б, 10, 12, 19, 19а;
- ул. Степанова, 7, 15;
- ул. Маяковского, 3 (церковь), 16а, 18, 18а, 18д, 18у, 20а, 27, 27а;
- ул. Рубцовская, 10а, 10б, 10в, 103 (пекарня);
- ул. Ткацкая, 63а;
- ул. Северо-Западная, 1в, 2в;
- пр-д Приобский, 1, 3.
Устранить все неполадки планируют к 20:30.
Напомним, из-за аварии на водопроводе также перекрыли участок улицы Юрина. Ориентировочно проезд также восстановят к вечеру 9 ноября.
