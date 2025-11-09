В Барнауле сотни зданий остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Повреждение планируют устранить к 20:30 9 ноября

09 ноября 2025, 17:15, ИА Амител

Кран на кухне / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

9 ноября в Барнауле произошла коммунальная авария по улице Кулагина, 80. Специалисты устраняют повреждение водопровода, из-за которого частные дома, административные здания и учебные заведения остались без холодной воды. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

На время ремонта воду не будут подавать по следующим адресам:

ул. Кулагина, 17, 25, 46;

пр-д Гужтранспортный, 8;

ул. Декабристов, 6а;

пр-д Тальменский, 8а;

ул. Маяковского, 27а (общежитие);

ул. Рубцовская, 12.

Частные дома:

ул. Гужтранспортная, 3б, 2, 81, 83,83а, 87, 99а, 103, 107, 109;

пр-д Гужтранспортный, 79-155;

пр-д Тупиковый, 3-57 (23 ч/д);

ул. 1-я Степная, 5, 33-45, 6-12, 22-46;

ул. 2-я Степная, 3-51, 8-72;

ул. 3-я Степная, 7-27, 14-24;

ул. Кулагина, 38а, 42;

ул. Новостройка, 2-24;

пр-д Непроходной, 2-22, 1-21;

ул. Лесозаводская, 4-26, 41-49;

ул. Рубцовская, 2-162, 47-197;

ул. Пугачева, 20-36, 72-76, 19-21;

ул. Лазо 16-24;

ул. Верхгляденская, 2-54, 3-83;

ул. Маяковского, 20-102, 37-47;

ул. Депутатская, 2-22, 1-23;

ул. Приобская, 4-12, 1-11;

пр-д Приобский, 21-33;

ул. Клубная Гора, 6-60, 9-65.

Детские сады:

ул. Декабристов, 2.

Школы:

ул. Маяковского, 25.

ул. Маяковского, 1 (спортшкола).

Административные здания:

ул. Кулагина, 26в, 27а, 34, 38, 44, 70, 72, 74, 80;

пр-д Гужтранспортный, 6, 10;

пр-д Тальменский, 5, 5а, 8б, 10, 12, 19, 19а;

ул. Степанова, 7, 15;

ул. Маяковского, 3 (церковь), 16а, 18, 18а, 18д, 18у, 20а, 27, 27а;

ул. Рубцовская, 10а, 10б, 10в, 103 (пекарня);

ул. Ткацкая, 63а;

ул. Северо-Западная, 1в, 2в;

пр-д Приобский, 1, 3.

Устранить все неполадки планируют к 20:30.

Напомним, из-за аварии на водопроводе также перекрыли участок улицы Юрина. Ориентировочно проезд также восстановят к вечеру 9 ноября.