В Барнауле участники СВО смогут попасть на программу повышения квалификации

Центр для бойцов начнет работу с 15 мая

30 апреля 2024, 15:27, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / t.me/tomenko_22

Барнаул присоединился к президентскому проекту "Время героев", сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В его рамках в 45 регионах РФ в филиалах РАНХиГС открываются центры для участников СВО, чтобы те могли пройти тестирование и в зависимости от его результатов попасть на программу обучения и повышения квалификации.

В Барнауле такой центр заработает с 15 мая.

"Военнослужащие смогут изучить современные методы и технологии управления, командной работы, личностного развития. Думаю, эта программа будет востребована", – отметил глава региона в телеграм-канале.

Также в Алтайском крае участникам спецоперации доступно "и множество других проектов и программ, это касается и трудоустройства, и занятий в свободное время", добавил Виктор Томенко.

Ранее в Алтайском крае ветераны СВО начали получать электронные удостоверения в виде банковской карты "СВОи".