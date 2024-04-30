В Барнауле участники СВО смогут попасть на программу повышения квалификации
Центр для бойцов начнет работу с 15 мая
30 апреля 2024, 15:27, ИА Амител
Барнаул присоединился к президентскому проекту "Время героев", сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
В его рамках в 45 регионах РФ в филиалах РАНХиГС открываются центры для участников СВО, чтобы те могли пройти тестирование и в зависимости от его результатов попасть на программу обучения и повышения квалификации.
В Барнауле такой центр заработает с 15 мая.
"Военнослужащие смогут изучить современные методы и технологии управления, командной работы, личностного развития. Думаю, эта программа будет востребована", – отметил глава региона в телеграм-канале.
Также в Алтайском крае участникам спецоперации доступно "и множество других проектов и программ, это касается и трудоустройства, и занятий в свободное время", добавил Виктор Томенко.
Ранее в Алтайском крае ветераны СВО начали получать электронные удостоверения в виде банковской карты "СВОи".
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