Алтайским ветеранам СВО начали выдавать электронные удостоверения в виде карт

Получить такую карту можно в Промсвязьбанке

22 апреля 2024, 08:30, ИА Амител

Карта "СВОи" / Фото: правительство Алтайского края

В Алтайском крае ветераны спецоперации начали получать электронные удостоверения в виде банковской карты "СВОи" Промсвязьбанка. Она станет подтверждающим документом при обращении за социальной помощью и может использоваться для зачисления выплат.

По словам замминистра социальной защиты Оксаны Кудиновой, власти региона и кредитная организация заключили такое соглашение в начале марта.

На данный момент в Алтайском крае оформили уже 440 карт-удостоверений. За их получением ветераны СВО могут обратиться в филиалы Промсвязьбанка.