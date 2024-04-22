Алтайским ветеранам СВО начали выдавать электронные удостоверения в виде карт
Получить такую карту можно в Промсвязьбанке
22 апреля 2024, 08:30, ИА Амител
Карта "СВОи" / Фото: правительство Алтайского края
В Алтайском крае ветераны спецоперации начали получать электронные удостоверения в виде банковской карты "СВОи" Промсвязьбанка. Она станет подтверждающим документом при обращении за социальной помощью и может использоваться для зачисления выплат.
По словам замминистра социальной защиты Оксаны Кудиновой, власти региона и кредитная организация заключили такое соглашение в начале марта.
На данный момент в Алтайском крае оформили уже 440 карт-удостоверений. За их получением ветераны СВО могут обратиться в филиалы Промсвязьбанка.
09:12:50 22-04-2024
Промсвязьбанк где то хорошо прогнулся
11:08:42 22-04-2024
Щелчок статического разряда - и ты без "удостоверения"?