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В Барнауле женщина оплатила покупки найденной картой и попала под "уголовку"

Ущерб составил около 3 тысяч рублей

30 апреля 2024, 16:29, ИА Амител

Банковские карты / Фото: unsplash.com
Банковские карты / Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали женщину, которая нашла банковскую карту и оплатила ею несколько покупок, сообщили в МВД Алтайского края.

В дежурную часть по Индустриальному району обратилась 21-летняя девушка и рассказала о потере карты и списания денег со счета – около 3 тысяч рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении хищения задержали женщину 1985 года рождения", – рассказали в полиции.

Подозреваемая дала признательные показания и пообещала возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

17:54:39 30-04-2024

Старый ментовский прикол. И путане 3000₽ вернётся и у полицаев план выполнится.

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Гость

19:52:30 30-04-2024

Причем тут прикол? Не надо чужое брать и проблем не будет, нет?

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Гость

08:02:20 01-05-2024

Какая сумма, с какой начинают искать? Как-то терял так же карту, но заявлять не стал.

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