В Барнауле женщина оплатила покупки найденной картой и попала под "уголовку"
Ущерб составил около 3 тысяч рублей
30 апреля 2024, 16:29, ИА Амител
Банковские карты / Фото: unsplash.com
В Барнауле полицейские задержали женщину, которая нашла банковскую карту и оплатила ею несколько покупок, сообщили в МВД Алтайского края.
В дежурную часть по Индустриальному району обратилась 21-летняя девушка и рассказала о потере карты и списания денег со счета – около 3 тысяч рублей.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении хищения задержали женщину 1985 года рождения", – рассказали в полиции.
Подозреваемая дала признательные показания и пообещала возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.
17:54:39 30-04-2024
Старый ментовский прикол. И путане 3000₽ вернётся и у полицаев план выполнится.
19:52:30 30-04-2024
Причем тут прикол? Не надо чужое брать и проблем не будет, нет?
08:02:20 01-05-2024
Какая сумма, с какой начинают искать? Как-то терял так же карту, но заявлять не стал.