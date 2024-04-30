В Барнауле женщина оплатила покупки найденной картой и попала под "уголовку"

Ущерб составил около 3 тысяч рублей

30 апреля 2024, 16:29, ИА Амител

Банковские карты / Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали женщину, которая нашла банковскую карту и оплатила ею несколько покупок, сообщили в МВД Алтайского края.

В дежурную часть по Индустриальному району обратилась 21-летняя девушка и рассказала о потере карты и списания денег со счета – около 3 тысяч рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении хищения задержали женщину 1985 года рождения", – рассказали в полиции.

Подозреваемая дала признательные показания и пообещала возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.