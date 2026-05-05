Инициатива направлена на повышение доступности медицинской помощи и цифровизацию сферы здравоохранения

05 мая 2026, 13:20, ИА Амител

Запись к врачу / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Необходимо расширить функционал портала "Госуслуги", чтобы россияне могли записываться к врачам в частных клиниках с ОМС, считает лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, возглавляющий думскую фракцию, передает его слова РИА Новости.

Правительство постановило, что через "Госуслуги" можно записываться на прием к врачу на дату, которая выходит за рамки установленных сроков ожидания медицинской помощи.

«Расширение возможностей записи через "Госуслуги" не делает услуги ОМС более доступными. Государство должно компенсировать гражданам расходы на платные медицинские услуги, если они не могут получить их бесплатно», - подчеркнул Миронов.

Лидер партии предложил следующий механизм: если человек не смог записаться к врачу через "Госуслуги" и получил официальный отказ, он может через этот же портал (или через МФЦ) подать счет из частной клиники. После проверки счет будет оплачен и деньги поступят на карту гражданина.

Ранее сообщалось, что в России трансплантацию рук и почек включили в программу ОМС.