В ГД предложили добавить запись в частные клиники по ОМС через "Госуслуги"
Инициатива направлена на повышение доступности медицинской помощи и цифровизацию сферы здравоохранения
05 мая 2026, 13:20, ИА Амител
Необходимо расширить функционал портала "Госуслуги", чтобы россияне могли записываться к врачам в частных клиниках с ОМС, считает лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, возглавляющий думскую фракцию, передает его слова РИА Новости.
Правительство постановило, что через "Госуслуги" можно записываться на прием к врачу на дату, которая выходит за рамки установленных сроков ожидания медицинской помощи.
«Расширение возможностей записи через "Госуслуги" не делает услуги ОМС более доступными. Государство должно компенсировать гражданам расходы на платные медицинские услуги, если они не могут получить их бесплатно», - подчеркнул Миронов.
Лидер партии предложил следующий механизм: если человек не смог записаться к врачу через "Госуслуги" и получил официальный отказ, он может через этот же портал (или через МФЦ) подать счет из частной клиники. После проверки счет будет оплачен и деньги поступят на карту гражданина.
Ранее сообщалось, что в России трансплантацию рук и почек включили в программу ОМС.
14:04:37 05-05-2026
Вот достали уже со своей заботой о нас! Куда не ткнись везде то госуслуги, то МАХ! Ну ни шагу без конвоя.
14:09:53 05-05-2026
Госуслуги 2 день проводит проф работы - нет возможности записаться- НАЛАДЬТЕ ЭТО сначала
14:25:03 05-05-2026
Этот болтун в курсе,что через эти Госуслуги к обычному врачу не запишешься?
14:30:09 05-05-2026
Что не глупость из ГД, то каждая вторая от десантника... Ну хоть после "выборов" в спячку впадет...
14:47:13 05-05-2026
А давайте в ГосДуме фельдшера на входе посадим давление мерить и домой отправлять при 143. Ещё и медкомиссию раз в год заставим проходить. Соответственно списывать по состоянию здоровья при не прохождении. Тогда они поймут зачем нужны неучтенные клиники. И что такое гипертония белого халата. И как прессовать могут врачи. И за чего люди и обращаются в частные клиники.
06:40:29 06-05-2026
а что толку-то? пропорциональных объемов медпомощи комиссии по разработке терпрограммы ОМС не выделяют частникам. К примеру, пресловутый Добрый доктор может лечить 15 тыс человек в стационаре и дневном стационаре в год, а дали всего 180 человек на год... это разве доступность? скорее наоборот.