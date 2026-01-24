В Госдуме вновь подняли вопрос об отмене ЕГЭ

Инициаторы сообщили, что такой вид экзамена не подходит системе образования России

24 января 2026, 15:10, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Государственной Думе прозвучало предложение о поэтапном отказе от применения единого госэкзамена. РИА Новости передает, что инициатором данной идеи стал зампредседателя парламента Петр Толстой. Он считает, что для России было бы целесообразно вернуться к проверенной временем системе проведения выпускных и вступительных испытаний.

Он указал на то, что ЕГЭ и ОГЭ – элементы образовательной модели, базирующейся на принципах болонской системы, и сделал акцент на необходимости реформирования всей системы, созданной по западным стандартам. Ранее представители Рособрнадзора указывали, что упразднение ЕГЭ станет возможным лишь при условии существования адекватной замены.