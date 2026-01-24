В Госдуме вновь подняли вопрос об отмене ЕГЭ
Инициаторы сообщили, что такой вид экзамена не подходит системе образования России
24 января 2026, 15:10, ИА Амител
В Государственной Думе прозвучало предложение о поэтапном отказе от применения единого госэкзамена. РИА Новости передает, что инициатором данной идеи стал зампредседателя парламента Петр Толстой. Он считает, что для России было бы целесообразно вернуться к проверенной временем системе проведения выпускных и вступительных испытаний.
Он указал на то, что ЕГЭ и ОГЭ – элементы образовательной модели, базирующейся на принципах болонской системы, и сделал акцент на необходимости реформирования всей системы, созданной по западным стандартам. Ранее представители Рособрнадзора указывали, что упразднение ЕГЭ станет возможным лишь при условии существования адекватной замены.
15:15:46 24-01-2026
Этот Толстой , пусть сначала кимы сдаст, а потом разглогольствует
15:27:14 24-01-2026
А этой системе ничего не подходит, так как системы-то и нет вовсе!
16:30:36 24-01-2026
оставьте в покое ЕГЭ
Его можно совершенствовать, но ликвидировать совсем нельзя. Странное дело: против ЕГЭ выступают двоечники и те, кто ничего не понимает ни в структуре ЕГЭ, ни в его значении. ЕГЭ в интересах знающих, умных детей, но из бедных семей. Таким детям ЕГЭ - единственная возможность получить высшее образование.
19:23:58 24-01-2026
учитель (16:30:36 24-01-2026) оставьте в покое ЕГЭЕго можно совершенствовать, но ликви... Беда в том, что при совершенствовании ЕГЭ шансы поступить у депутатских детей только ниже
16:37:18 24-01-2026
болонская система, действительно, не нужна. Её уже нет. Но ЕГЭ - единственный элемент болонской системы, который нужен всем выпускникам. Государственные экзамены в школе, как было в советское время, сейчас нанесут вред всему образованию. Сейчас другой экономический строй. Не хватало, чтобы коррупция в образовании опустилась на учительский уровень. Учителя против ликвидации ЕГЭ!
ЕГЭ - единственная возможность беспристрастного, честного оценивания знаний учащихся, при сдаче экзаменов в школе такое невозможно.
16:39:50 24-01-2026
Им не нравится что умная молодеж из регионов поступает в вузы Москвы
17:04:59 24-01-2026
Юрий (16:39:50 24-01-2026) Им не нравится что умная молодеж из регионов поступает в вуз...
вопрос о ликвидации ЕГЭ продавливает экономическая и политическая элита. А невежественная часть общества подхватывает. Мест в ВУЗах по липовым результатам олимпиад уже не хватает, да еще ВУЗы сократили количество платных мест, вот снова и поднимают вопрос о ЕГЭ. А ВУЗам уже надоело учить на платной основе посредственных в знаниях.
17:21:17 24-01-2026
гость (17:04:59 24-01-2026) А ВУЗам уже надоело учить на платной основе посредственных в знаниях. Ну что за глупость... Платники - это необычайно широкий фронт поступления денег. За которые практически нет необходимости отвечать...
07:42:40 25-01-2026
гость (17:04:59 24-01-2026) вопрос о ликвидации ЕГЭ продавливает экономическая и пол... Про липовые результаты олимпиад можно подробнее?
12:19:16 25-01-2026
Гость (07:42:40 25-01-2026) Про липовые результаты олимпиад можно подробнее? ... участвовали в олимпиадах всех уровней, дистанционных и очных. Сплошная система обмана, начиная с районного уровня, когда бланки с именами призеров и победителей заполняют ещё до начала олимпиады. А детей обманывать грех.
Если уж результаты олимпиад влияют напрямую на вступительный балл, то олимпиады нужно проводить прям как ЕГЭ - везде камеры, олимпиады одновременно по всей стране, контроль надзорных органов, задания выдавать непосредственно перед проведением олимпиады, апелляция, возможность получения учениками на руки оцененных бланков олимпиады. Вот и получается, что олимпиада и ЕГЭ по предмету - в таком случае одно и то же. Ну и стоит ли тогда проводить олимпиады? Олимпиада сейчас - лазейка для детей знакомых, родственников, начальников, депутатов поступить в ВУЗ без учёта уровня знаний.
17:06:55 24-01-2026
Юрий (16:39:50 24-01-2026) Им не нравится что умная молодеж из регионов поступает в вуз...
И взятки теперь в приёмную комиссию вуза никто не заносит. Непорядок-с
17:27:54 24-01-2026
Юрий (16:39:50 24-01-2026) Им не нравится что умная молодеж из регионов поступает в вуз... Кому "ИМ"? Сколько в ГД депутатов от Москвы и области? Из почти 500 человек?
19:29:46 24-01-2026
Гость (17:27:54 24-01-2026) Кому "ИМ"? Сколько в ГД депутатов от Москвы и области? Из по... Из почти 500 человек 500 и их дети во время работы в Госдуме живут в Москве. После завершения депутатства практически все оседают в столице вместе с семьями, в регионы не возвращаются. Они кровно заинтересованы в том, чтобы ребята и девчата из деревень и провинциальных городов не попадали в столичные ВУЗы, не занимали места депутатских детишек.
21:31:21 24-01-2026
Гость (17:27:54 24-01-2026) Кому "ИМ"? Сколько в ГД депутатов от Москвы и области? Из по... Им - это все москвичам. Представьте из Барнаула съездить в Москву сдать вступительный экзамен, пусть даже честный, потом жить месяц где то пока не зачислят и не дадут общагу, или слетать домой и прилететь в концу августа. Не в всех столько денег. Регионы отъедают места в вузах у москвичей, вот они это и продавливают.
17:09:49 24-01-2026
Хотим как лучше.. Кто либо дал определение - что такое хорошо в образовании\воспитании? Светлый путь озарите, что строим, кого победить хотим или облагодетельствовать или угодить..
18:57:27 24-01-2026
Казалось бы что такого - отменить ЕГЭ и принимать экзамены в вузах как раньше, а преподаватели пусть взятки не берут и все. Только как ты по блату не возьмешь сына чиновника или бандита? А племянника лучшего друга, с которым в армии служил и он тебе ни раз помогал. А брата? А кума? Я кстати в 90-е в приемной комиссии университета работал. В одно время с Манишиным. Сейчас даже не надо ехать из своей деревни в вуз - через госуслуги заявление написал, баллы ЕГЭ подгружаются после сдачи.
12:02:06 25-01-2026
Гость (18:57:27 24-01-2026) Казалось бы что такого - отменить ЕГЭ и принимать экзамены в... да, это практически уравнивает шанс деревенских и городских абитуриентов поступить во всероссийские ВУЗы. Жирный плюс ЕГЭ, но вот попробуй, объясни это Толстому...
20:33:56 24-01-2026
единственно, что плохо в ЕГЭ - порядок апелляции. На уровне края выиграть апелляцию практически невозможно. Так всё подстроено и придумано, что выиграть её нельзя. Апелляция должна быть более прозрачна.
02:31:46 25-01-2026
Эмоции бьют через край, судя по всему, люди, которые учились по старой системе, в этом споре не участвуют, думаю, что это неправильно, так как именно они могут сравнить эти две системы более полно и справедливо.
Итак, почему я считаю введение ЕГЭ путём к деградации, хотя это подтверждает практика. Попрошу любителей ЕГЭ перечислить достижения современных учёных, прошедших ЕГЭ. Думаю, что все крики сведутся к тому, что мамаши будут хвастаться тем, что их чады смогли поступить в престижные ВУЗы страны, но это не достижения науки, в эти же ВУЗы поступает очень много народа с Кавказа, но в итоге никакого результата не получила не только наука, но и повседневная жизнь. Медицина, производство, строительство, космос, дальше перечислять, от отсутствия кадров до неспособности "учёных" создавать элементарные вещи, такие как кроссовки и другую одежду, оборудование, провал к космосе, в разработке технологий. Смешно, но если бы санкции ввели лет на 10 позже, то современная "наука", усиленная "жертвами" ЕГЭ, точно, уже не поднялась бы, сейчас её вытаскивают из задницы специалисты старой школы, а где ЕГЭшники, ау? Поэтому все разговоры о необходимости оставить ЕГЭ, это либо сами "жертвы" ЕГЭ либо диверсанты, которые хотят разрушить нашу страну.
Думаю, что этого одного будет достаточно, но дополнительно скажу про взятки. Этот порок существовал, существует и будет существовать. Не надо делать вид, что его не существует, необходимо свести к минимуму возможности для его реализации. Крики "жертв" ЕГЭ о том, что в школах раньше существовала коррупция просто несостоятельны, так как экзамены в школе никак не влияли на возможность поступления в ВУЗ. Конечно, экзамены в ВУЗ имели большой конкурс и в ход шли разные способы для продвижения, но навести порядок в ВУЗе намного легче, чем контролировать все школы, тем более в регионах, где взятка это национальная традиция. А если сейчас закрыть избыточное количество ВУЗов, которые готовят никому не нужных и ничего не знающих специалистов, то задача намного упроститься. Вот это и есть реальный подход к решению вопроса коррупции, в результате мы действительно обеспечим науку выдающимися учёными, так как всех претендентов поставим в одинаковые условия, решай одни и те же задачи и лучшие пройдут дальше, а не будем устраивать конкурс для родителей "Подними бал ЕГЭ любыми способами", ведь в итоге знаний в голове у молодёжи от этого не прибавиться.
В заключении скажу, что это вопрос не для философских дискуссий, это вопрос выживания России.
02:55:51 25-01-2026
Гость (02:31:46 25-01-2026) Эмоции бьют через край, судя по всему, люди, которые учились...
Ловите депутата!
03:12:08 25-01-2026
Гость (02:31:46 25-01-2026) Эмоции бьют через край, судя по всему, люди, которые учились...
А ты сам много ли советских учёных можешь назвать, которые прославились до 35-38 лет, да так, чтобы их имя сразу у всех было на слуху, а не только в научной среде?
Вот то-то же.
04:25:28 25-01-2026
Гость (02:31:46 25-01-2026) Эмоции бьют через край, судя по всему, люди, которые учились...
все в кучу смешали, всё абстрактно. А ЕГЭ конкретно уменьшает коррупцию в образовании. ЕГЭ уравнивает и бедных, и богатых детей, тем самым уменьшает социальное неравенство в получении школьного образования. ЕГЭ помогает наполнять науку умненькими, достойными кадрами. Спусти сейчас экзамен на уровень школы - сразу упадёт качество научных кадров. ЕГЭ ни в коем случае убирать нельзя, но его ежегодно нужно менять в формате, чтобы избежать натаскивание по нему.
А в советских школах экзаменов и промежуточных контрольных было в разы больше, чем сейчас. Годовая и четвертные контрольные, а также контрольные после прошедшей темы. И никто не возмущался, никто не диктовал условия школе. Тогда дети были другие. Не было гаджетов, от которых дети теряют способность концентрации и просто тупеют. Дети были более здоровыми, что также отражается на качестве обучения. Учиться в школе - очень тяжёлый труд, попробуй на уроках полдня отсидеть, а потом еще домашнее задание сделай к следующему уроку, подготовься к конференции, сделай проект на будущее и проч.
10:26:22 25-01-2026
Гость (02:31:46 25-01-2026) Эмоции бьют через край, судя по всему, люди, которые учились... аргументы-то будут? Или это крик души той, кому коньячок заносить за барана перестали?
11:13:41 25-01-2026
Гость (02:31:46 25-01-2026) Эмоции бьют через край, судя по всему, люди, которые учились... Достижения в науке даются умом но еще и вложениями денег. А у нас деньги давали только Чубайсу и автовазу. Возможно на оборонку деньги дают но изобретения там не офишируются. Так что я думаю вы не правы. Вы бы еще Ломоносова вспомнили как он в Москву шел 3 месяца… я учился с 1980 по 1990 и возможно если было бы ЕГЭ поступил в нск или мск.
12:46:10 26-01-2026
Гость (02:31:46 25-01-2026) Эмоции бьют через край, судя по всему, люди, которые учились... В заключениЕ 🤣