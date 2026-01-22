НОВОСТИПолитика

В Госдуме запретили фотографировать депутатов

Речь идет о работе парламентариев на заседаниях

22 января 2026, 16:05, ИА Амител

Фотографам временно закрыли доступ к съемке пленарных заседаний Государственной Думы. По информации "Ведомостей", в этот понедельник на балконе для прессы работали исключительно телеоператоры.

Данное ограничение последовало за критикой в адрес фотожурналистов со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина, который обвинил их в попытках "выискивать негатив и показывать его в неприглядном свете".

Примечательно, что осенью 2025 года Володин утверждал, что российские парламентские фотокоры работают в условиях "максимальной открытости парламента".

Тогда спикер отметил, что фотографы "не ценят предоставленные им возможности" и если бы они работали в британском парламенте, их бы "давно отправили на каторгу".

Российская Госдума / Фото: duma.gov.ru

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

15:29:21 22-01-2026

мдя... а пусть они вообще не ходят на работу а зп просто так им капает

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:04 22-01-2026

Гость (15:29:21 22-01-2026) мдя... а пусть они вообще не ходят на работу а зп просто так... Сюр

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:57:47 22-01-2026

Гость (16:09:04 22-01-2026) Сюр... Меньше вреда принесут

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:42 22-01-2026

Да пусть дальше очки себе зарабатывают их и так не навидят

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:45 22-01-2026

Ну да, сколько можно народ смешить заспанными лицами

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:24 22-01-2026

А придут выборы и за них за всех опять проголосуем

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:10 22-01-2026

Гость (16:53:24 22-01-2026) А придут выборы и за них за всех опять проголосуем... Все 146 процентов как пойдем как проголосуем)

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:37 22-01-2026

декларацию не смотри...!?
теперь ещё и глаза их бесстыжие не фоткай!?...
корчат из себя касту неприкасаемых!?...

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

19:45:50 22-01-2026

Гость (16:55:37 22-01-2026) декларацию не смотри...!?теперь ещё и глаза их бесстыжие... Как точно вы сказали!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:40 23-01-2026

Гость (16:55:37 22-01-2026) декларацию не смотри...!?теперь ещё и глаза их бесстыжие... Каста "неприкасаемых" самая низшая каста была, к ним нельзя было прикасаться.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:25:54 22-01-2026

А вдруг западные не партнёры увидят то чего не должны. Всё исключительно в целях безопасности

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:36:46 22-01-2026

Народу отказано даже в праве знать своих "слуг" в лицо!?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

21:17:01 22-01-2026

Демократия, выборы теперь не нужны - Капитализм в агонии.
Будущее за платформенной экономикой, сегментацией Интернета и валютными зонами.
Будь как Трамп - твори дичь и победишь!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:18:13 23-01-2026

обвинил их в попытках "выискивать негатив и показывать его в неприглядном свете"....
фото как они спят, и слюнка бежит по щеке? Или зевают? Так просто смех

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:15 23-01-2026

Госдура в своем репертуаре

  -1 Нравится
Ответить
