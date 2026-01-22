В Госдуме запретили фотографировать депутатов
Речь идет о работе парламентариев на заседаниях
22 января 2026, 16:05, ИА Амител
Фотографам временно закрыли доступ к съемке пленарных заседаний Государственной Думы. По информации "Ведомостей", в этот понедельник на балконе для прессы работали исключительно телеоператоры.
Данное ограничение последовало за критикой в адрес фотожурналистов со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина, который обвинил их в попытках "выискивать негатив и показывать его в неприглядном свете".
Примечательно, что осенью 2025 года Володин утверждал, что российские парламентские фотокоры работают в условиях "максимальной открытости парламента".
Тогда спикер отметил, что фотографы "не ценят предоставленные им возможности" и если бы они работали в британском парламенте, их бы "давно отправили на каторгу".
15:29:21 22-01-2026
мдя... а пусть они вообще не ходят на работу а зп просто так им капает
16:09:04 22-01-2026
Гость (15:29:21 22-01-2026) мдя... а пусть они вообще не ходят на работу а зп просто так... Сюр
17:57:47 22-01-2026
Гость (16:09:04 22-01-2026) Сюр... Меньше вреда принесут
16:13:42 22-01-2026
Да пусть дальше очки себе зарабатывают их и так не навидят
16:21:45 22-01-2026
Ну да, сколько можно народ смешить заспанными лицами
16:53:24 22-01-2026
А придут выборы и за них за всех опять проголосуем
17:21:10 22-01-2026
Гость (16:53:24 22-01-2026) А придут выборы и за них за всех опять проголосуем... Все 146 процентов как пойдем как проголосуем)
16:55:37 22-01-2026
декларацию не смотри...!?
теперь ещё и глаза их бесстыжие не фоткай!?...
корчат из себя касту неприкасаемых!?...
19:45:50 22-01-2026
Гость (16:55:37 22-01-2026) декларацию не смотри...!?теперь ещё и глаза их бесстыжие... Как точно вы сказали!
10:42:40 23-01-2026
Гость (16:55:37 22-01-2026) декларацию не смотри...!?теперь ещё и глаза их бесстыжие... Каста "неприкасаемых" самая низшая каста была, к ним нельзя было прикасаться.
17:25:54 22-01-2026
А вдруг западные не партнёры увидят то чего не должны. Всё исключительно в целях безопасности
19:36:46 22-01-2026
Народу отказано даже в праве знать своих "слуг" в лицо!?
21:17:01 22-01-2026
Демократия, выборы теперь не нужны - Капитализм в агонии.
Будущее за платформенной экономикой, сегментацией Интернета и валютными зонами.
Будь как Трамп - твори дичь и победишь!
08:18:13 23-01-2026
обвинил их в попытках "выискивать негатив и показывать его в неприглядном свете"....
фото как они спят, и слюнка бежит по щеке? Или зевают? Так просто смех
09:47:15 23-01-2026
Госдура в своем репертуаре