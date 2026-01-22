В Госдуме запретили фотографировать депутатов

Речь идет о работе парламентариев на заседаниях

22 января 2026, 16:05, ИА Амител

Фотографам временно закрыли доступ к съемке пленарных заседаний Государственной Думы. По информации "Ведомостей", в этот понедельник на балконе для прессы работали исключительно телеоператоры.

Данное ограничение последовало за критикой в адрес фотожурналистов со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина, который обвинил их в попытках "выискивать негатив и показывать его в неприглядном свете".

Примечательно, что осенью 2025 года Володин утверждал, что российские парламентские фотокоры работают в условиях "максимальной открытости парламента".

Тогда спикер отметил, что фотографы "не ценят предоставленные им возможности" и если бы они работали в британском парламенте, их бы "давно отправили на каторгу".