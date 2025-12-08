"Весь в трубках". Омский байкер оказался в реанимации после ДТП в Таиланде

За жизнь мужчины борются тайские врачи

08 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Омский байкер Максим Матюшин / Фото: соцсети

Байкер из Омска Максим Матюшин, известный в мотосреде как Макс Викинг, находится в тяжелом состоянии в больнице Таиланда после аварии. Об этом сначала сообщили в паблике "= МотО ОмсК = ВСЕОБЩАЯ ПЛОЩАДКА", а затем подробности рассказала его дочь, пишет "Город55".

По словам администратора сообщества, Матюшин уже несколько дней лежит в реанимации. За время пребывания в больнице родные и друзья оплатили счет на 109 тысяч бат – это около 260 тысяч рублей. В паблике организовали сбор средств на дальнейшее лечение.

Как уточнила дочь байкера Валерия, авария произошла 1 декабря. После нее отец несколько дней находился в коме, но сейчас начал подавать признаки улучшения: открывает глаза, реагирует на происходящее, двигает пальцами и моргает.

«Он в тяжелом состоянии, в реанимации. Врачи борются за его жизнь. Он весь в трубках», – рассказала она.

Валерия планирует вылететь в Таиланд, но столкнулась с финансовыми трудностями: деньги нужны на перелет, на оплату лечения (поскольку отец не является гражданином Таиланда) и на возможную перевозку домой.

«Он стоит сейчас на грани – туда либо сюда… Нам никто ничего не обещает», – призналась девушка.

Максиму Матюшину 54 года. Он выпускник Института радиоэлектроники, сервиса и диагностики, бывший десантник и опытный путешественник. Участвовал в длинных мотопробегах, в 2013 году стал победителем "Русской версты", а в 2015-м преодолел почти 5 тысяч километров по Заполярью за трое суток. Тогда же он выполнил мировой норматив Iron Butt Association. Последние годы Матюшин жил в Паттайе и активно путешествовал.Ранее сообщалось, что во Владивостоке сотрудники ДПС задержали мотоциклиста необычным способом. Инспектор сумел остановить нарушителя, схватив его рукой прямо во время движения.