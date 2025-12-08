НОВОСТИПроисшествия

"Весь в трубках". Омский байкер оказался в реанимации после ДТП в Таиланде

За жизнь мужчины борются тайские врачи

08 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Омский байкер Максим Матюшин / Фото: соцсети
Омский байкер Максим Матюшин / Фото: соцсети

Байкер из Омска Максим Матюшин, известный в мотосреде как Макс Викинг, находится в тяжелом состоянии в больнице Таиланда после аварии. Об этом сначала сообщили в паблике "= МотО ОмсК = ВСЕОБЩАЯ ПЛОЩАДКА", а затем подробности рассказала его дочь, пишет "Город55".

По словам администратора сообщества, Матюшин уже несколько дней лежит в реанимации. За время пребывания в больнице родные и друзья оплатили счет на 109 тысяч бат – это около 260 тысяч рублей. В паблике организовали сбор средств на дальнейшее лечение.

Как уточнила дочь байкера Валерия, авария произошла 1 декабря. После нее отец несколько дней находился в коме, но сейчас начал подавать признаки улучшения: открывает глаза, реагирует на происходящее, двигает пальцами и моргает.

«Он в тяжелом состоянии, в реанимации. Врачи борются за его жизнь. Он весь в трубках», – рассказала она.

Валерия планирует вылететь в Таиланд, но столкнулась с финансовыми трудностями: деньги нужны на перелет, на оплату лечения (поскольку отец не является гражданином Таиланда) и на возможную перевозку домой.

«Он стоит сейчас на грани – туда либо сюда… Нам никто ничего не обещает», – призналась девушка.

Максиму Матюшину 54 года. Он выпускник Института радиоэлектроники, сервиса и диагностики, бывший десантник и опытный путешественник. Участвовал в длинных мотопробегах, в 2013 году стал победителем "Русской версты", а в 2015-м преодолел почти 5 тысяч километров по Заполярью за трое суток. Тогда же он выполнил мировой норматив Iron Butt Association. Последние годы Матюшин жил в Паттайе и активно путешествовал.Ранее сообщалось, что во Владивостоке сотрудники ДПС задержали мотоциклиста необычным способом. Инспектор сумел остановить нарушителя, схватив его рукой прямо во время движения.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

02:56:33 09-12-2025

старый рыхлый...поди инсульт шибанул. не выбраться

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:12:36 14-12-2025

Гость (02:56:33 09-12-2025) старый рыхлый...поди инсульт шибанул. не выбраться... Это отец моей сестры и он скончался 14 декабря

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:09:25 09-12-2025

Страховки видимо не было?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:13:03 14-12-2025

Гость (09:09:25 09-12-2025) Страховки видимо не было?... Да

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:32 09-12-2025

"Валерия планирует вылететь в Таиланд, но столкнулась с финансовыми трудностями: деньги нужны на перелет, на оплату лечения и на возможную перевозку домой." - жил жил годами там, вместо того чтобы работать как все и страховку нормальную оформить. А теперь за красивую жизнь всем колхозом деньги собирают? Оригинально.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:13:40 14-12-2025

Гость (09:22:32 09-12-2025) "Валерия планирует вылететь в Таиланд, но столкнулась с фина... А ты откуда мою сестру знаешь

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:40 09-12-2025

Вот действительно, люди на свой страх и риск живут в другой стране (как правило - не вполне легально, прикрываясь многочисленными бордер-ранами/виза-ранами), не желая оформлять страховку. Потом случается беда - и все должны помогать. Чем-то это отчасти напоминает ситуацию: мужик всю ночь пробухал - в аэропорт опоздал - самолёт улетел. А потом возопил всему миру: "Помогите! Я в беде! Скиньте денег мне на новый билет!"

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

11:19:27 09-12-2025

Блин, я в Тайланде с его левосторонним движением на велосипеде ездить боюсь, от рефлексов не избавишься так быстро.. Выздоровления страдальцу.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:14:39 14-12-2025

Мимопроходящий (11:19:27 09-12-2025) Блин, я в Тайланде с его левосторонним движением на велосипе... Он скончался😭

  0 Нравится
Ответить
