"Весь в трубках". Омский байкер оказался в реанимации после ДТП в Таиланде
За жизнь мужчины борются тайские врачи
08 декабря 2025, 19:30, ИА Амител
Байкер из Омска Максим Матюшин, известный в мотосреде как Макс Викинг, находится в тяжелом состоянии в больнице Таиланда после аварии. Об этом сначала сообщили в паблике "= МотО ОмсК = ВСЕОБЩАЯ ПЛОЩАДКА", а затем подробности рассказала его дочь, пишет "Город55".
По словам администратора сообщества, Матюшин уже несколько дней лежит в реанимации. За время пребывания в больнице родные и друзья оплатили счет на 109 тысяч бат – это около 260 тысяч рублей. В паблике организовали сбор средств на дальнейшее лечение.
Как уточнила дочь байкера Валерия, авария произошла 1 декабря. После нее отец несколько дней находился в коме, но сейчас начал подавать признаки улучшения: открывает глаза, реагирует на происходящее, двигает пальцами и моргает.
«Он в тяжелом состоянии, в реанимации. Врачи борются за его жизнь. Он весь в трубках», – рассказала она.
Валерия планирует вылететь в Таиланд, но столкнулась с финансовыми трудностями: деньги нужны на перелет, на оплату лечения (поскольку отец не является гражданином Таиланда) и на возможную перевозку домой.
«Он стоит сейчас на грани – туда либо сюда… Нам никто ничего не обещает», – призналась девушка.
Максиму Матюшину 54 года. Он выпускник Института радиоэлектроники, сервиса и диагностики, бывший десантник и опытный путешественник. Участвовал в длинных мотопробегах, в 2013 году стал победителем "Русской версты", а в 2015-м преодолел почти 5 тысяч километров по Заполярью за трое суток. Тогда же он выполнил мировой норматив Iron Butt Association. Последние годы Матюшин жил в Паттайе и активно путешествовал.
02:56:33 09-12-2025
старый рыхлый...поди инсульт шибанул. не выбраться
23:12:36 14-12-2025
Гость (02:56:33 09-12-2025) старый рыхлый...поди инсульт шибанул. не выбраться... Это отец моей сестры и он скончался 14 декабря
09:09:25 09-12-2025
Страховки видимо не было?
23:13:03 14-12-2025
Гость (09:09:25 09-12-2025) Страховки видимо не было?... Да
09:22:32 09-12-2025
"Валерия планирует вылететь в Таиланд, но столкнулась с финансовыми трудностями: деньги нужны на перелет, на оплату лечения и на возможную перевозку домой." - жил жил годами там, вместо того чтобы работать как все и страховку нормальную оформить. А теперь за красивую жизнь всем колхозом деньги собирают? Оригинально.
23:13:40 14-12-2025
Гость (09:22:32 09-12-2025) "Валерия планирует вылететь в Таиланд, но столкнулась с фина... А ты откуда мою сестру знаешь
10:07:40 09-12-2025
Вот действительно, люди на свой страх и риск живут в другой стране (как правило - не вполне легально, прикрываясь многочисленными бордер-ранами/виза-ранами), не желая оформлять страховку. Потом случается беда - и все должны помогать. Чем-то это отчасти напоминает ситуацию: мужик всю ночь пробухал - в аэропорт опоздал - самолёт улетел. А потом возопил всему миру: "Помогите! Я в беде! Скиньте денег мне на новый билет!"
11:19:27 09-12-2025
Блин, я в Тайланде с его левосторонним движением на велосипеде ездить боюсь, от рефлексов не избавишься так быстро.. Выздоровления страдальцу.
23:14:39 14-12-2025
Мимопроходящий (11:19:27 09-12-2025) Блин, я в Тайланде с его левосторонним движением на велосипе... Он скончался😭