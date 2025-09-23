Автоинспекторы задержали байкера голыми руками во Владивостоке. Видео

Сотрудники пытались остановить лихого гонщика в районе Седанки

23 сентября 2025, 16:15, ИА Амител

Во Владивостоке сотрудники ДПС задержали мотоциклиста необычным способом. Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, инспектор сумел остановить нарушителя, схватив его рукой прямо во время движения.

«Попытки остановить мотоциклиста предпринимались в районе Седанки. Патрульные прижимали его автомобилем к обочине, однако мужчина продолжал уходить от задержания», – отметили в канале.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как байкер едет рядом с полицейской машиной, а сотрудник ДПС, высунувшись из окна, пытается ухватиться за куртку нарушителя. В итоге инспектору удалось схватить мотоциклиста и остановить транспортное средство.

Официальной информации о последствиях происшествия пока не поступало.