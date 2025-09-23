НОВОСТИОбщество

Автоинспекторы задержали байкера голыми руками во Владивостоке. Видео

Сотрудники пытались остановить лихого гонщика в районе Седанки

23 сентября 2025, 16:15, ИА Амител

Во Владивостоке сотрудники ДПС задержали мотоциклиста необычным способом. Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, инспектор сумел остановить нарушителя, схватив его рукой прямо во время движения.

«Попытки остановить мотоциклиста предпринимались в районе Седанки. Патрульные прижимали его автомобилем к обочине, однако мужчина продолжал уходить от задержания», – отметили в канале.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как байкер едет рядом с полицейской машиной, а сотрудник ДПС, высунувшись из окна, пытается ухватиться за куртку нарушителя. В итоге инспектору удалось схватить мотоциклиста и остановить транспортное средство.

Официальной информации о последствиях происшествия пока не поступало.

Полицейский руками остановил мотоцикл / Фото: кадр из видео

Сотрудник ДПС руками остановил мотоцикл в центре Барнаула

Правоохранителю удалось повалить байкера, который пытался скрыться
НОВОСТИПроисшествия

мотоциклы полиция

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

16:32:27 23-09-2025

Зачем машину царапать
Им Родина ПМ выдала калибром 9мм
Прострелили коленку и вяжи его дальше
Другие додики после такого кина, под себя ходить будут при появлении представителей власти.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров