Автоинспекторы задержали байкера голыми руками во Владивостоке. Видео
Сотрудники пытались остановить лихого гонщика в районе Седанки
23 сентября 2025, 16:15, ИА Амител
Во Владивостоке сотрудники ДПС задержали мотоциклиста необычным способом. Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, инспектор сумел остановить нарушителя, схватив его рукой прямо во время движения.
«Попытки остановить мотоциклиста предпринимались в районе Седанки. Патрульные прижимали его автомобилем к обочине, однако мужчина продолжал уходить от задержания», – отметили в канале.
Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как байкер едет рядом с полицейской машиной, а сотрудник ДПС, высунувшись из окна, пытается ухватиться за куртку нарушителя. В итоге инспектору удалось схватить мотоциклиста и остановить транспортное средство.
Официальной информации о последствиях происшествия пока не поступало.
16:32:27 23-09-2025
Зачем машину царапать
Им Родина ПМ выдала калибром 9мм
Прострелили коленку и вяжи его дальше
Другие додики после такого кина, под себя ходить будут при появлении представителей власти.