Власти Алтая "снимут" директоров школ с роли заказчиков капитального ремонта
Теперь за это будут отвечать муниципальные власти
01 февраля 2026, 06:10, ИА Амител
Школы Алтайского края больше не будут выступать заказчиками капитального ремонта — эту роль планируют передать муниципальным структурам. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев. Мера нужна для усиления контроля за работами на фоне срывов сроков и сложностей с подрядчиками.
Почему изменили схему?
В 2025 году в Алтайском крае по национальным проектам "Семья" и "Молодежь и дети" было отремонтировано лишь 15 из 25 школ к 1 сентября. Десять объектов, как отметил Абдуллаев, не были готовы вовремя из-за проблем с подрядчиками.
По словам Абдуллаева, одной из главных трудностей в определении подрядчиков стало сокращение числа строительных компаний, готовых работать на крупных объектах. Это произошло из-за последствий пандемии COVID-19 и санкций, ограничивающих поставки строительных материалов. При этом часть вопросов с материалами, по словам спикера, удалось смягчить за счет импортозамещения.
В итоге, отметил Абдуллаев, с начала 2026 года директора школ перестанут быть заказчиками капремонта. Теперь ими станут муниципальные органы — профильные комитеты (по строительству, образованию) или администрации районов. Якобы школе важно учить детей, а не вести стройку с актами, авансами и бесконечными "согласованиями". А у муниципалитета для этого есть и полномочия, и специалисты, и рычаги контроля.
Юрий Абдуллаев отдельно подчеркнул связку "заказчик — подрядчик — проектировщик": на разборы приглашают всех участников, потому что часто споры упираются в проект и те самые "всплывшие" работы.
Сколько школ отремонтируют в Алтайском крае в 2026 году?
Планируется отремонтировать 37 школ, пять детских садов и семь колледжей.
06:15:55 01-02-2026
И названные причины -чушь, и способы решения такие же.
07:35:45 01-02-2026
двумя руками "за"
08:45:44 01-02-2026
Представляю сколько людей радостно потирают руки в ожидании финансовых потоков. С ними вообще стараются дел не иметь, т.к. забрать у них бюджетную денюжку даже при наличии актов выполненных работ, очень тяжело. Расстаются они с ними крайне нежелательно и естественно хотят быть в доле
10:53:03 01-02-2026
Гость (08:45:44 01-02-2026) Представляю сколько людей радостно потирают руки в ожидании ... Откуда знаешь ?
13:10:15 01-02-2026
А кто это минусует? Директор, это учитель бывший, а не как не инженер.... Есть в мнуиципалитете специалисты, пусть акты подписывают и ответственность несет глава муниципалитета, Томенко лично например
03:19:05 02-02-2026
Директор школы -то строитель и прораб еще то! вот почему отремонтированные школы рушатся на детей потом, потому как директор это простой птушник учитель, наконец-то дошло, что они не могут этим заниматься по причине полкой некомпетентности