Власти Алтая "снимут" директоров школ с роли заказчиков капитального ремонта

Теперь за это будут отвечать муниципальные власти

01 февраля 2026, 06:10, ИА Амител

Заседание с Юрием Абдуллаевым / Фото: правительство Алтайского края

Школы Алтайского края больше не будут выступать заказчиками капитального ремонта — эту роль планируют передать муниципальным структурам. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев. Мера нужна для усиления контроля за работами на фоне срывов сроков и сложностей с подрядчиками.

Почему изменили схему?

В 2025 году в Алтайском крае по национальным проектам "Семья" и "Молодежь и дети" было отремонтировано лишь 15 из 25 школ к 1 сентября. Десять объектов, как отметил Абдуллаев, не были готовы вовремя из-за проблем с подрядчиками.

По словам Абдуллаева, одной из главных трудностей в определении подрядчиков стало сокращение числа строительных компаний, готовых работать на крупных объектах. Это произошло из-за последствий пандемии COVID-19 и санкций, ограничивающих поставки строительных материалов. При этом часть вопросов с материалами, по словам спикера, удалось смягчить за счет импортозамещения.

В итоге, отметил Абдуллаев, с начала 2026 года директора школ перестанут быть заказчиками капремонта. Теперь ими станут муниципальные органы — профильные комитеты (по строительству, образованию) или администрации районов. Якобы школе важно учить детей, а не вести стройку с актами, авансами и бесконечными "согласованиями". А у муниципалитета для этого есть и полномочия, и специалисты, и рычаги контроля.

Юрий Абдуллаев отдельно подчеркнул связку "заказчик — подрядчик — проектировщик": на разборы приглашают всех участников, потому что часто споры упираются в проект и те самые "всплывшие" работы.

Сколько школ отремонтируют в Алтайском крае в 2026 году?

Планируется отремонтировать 37 школ, пять детских садов и семь колледжей.