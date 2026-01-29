Новая музыкальная школа в Барнауле станет первой на Алтае, построенной после развала СССР
На ее возведение уйдет около 652 миллионов рублей
Новая музыкальная школа в Барнауле, которую планируют возвести в квартале "2001", станет первым подобным новым объектом в Алтайском крае в постсоветскую эпоху. Построить школу намерены за три года, на работы направят около 652 миллионов рублей. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев.
«Впервые за последние более чем 30 лет в Алтайском крае будет построена детская музыкальная школа с нуля. Она будет рассчитана на 600 воспитанников. В здании предусмотрены два полноценных концертных зала, которые будут работать не только для школы, но и для жителей краевой столицы. В этом году мы приступаем к строительству и будем формировать современные детские культурно-просветительские центры», — сообщил Юрий Абдуллаев.
Сейчас объявлен электронный аукцион на строительство детской музыкальной школы в квартале "2001". Начальная цена контракта составляет 652,02 млн рублей. Из них 567 миллионов рублей — средства федерального бюджета. Еще 84 миллиона добавят краевые власти.
Строительство музыкальной школы будет вестись в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья". Новый объект появится в Индустриальном районе Барнаула. Площадь застройки составит 2123,1 кв. м.
По словам Юрия Абдуллаева, новая школа станет крупным образовательным и культурным пространством для детей и подростков Индустриального района, а также дополнительной концертной площадкой для города.
О строительстве музыкальной школы в квартале "2001" говорят уже давно. Еще в январе 2013 года депутат Барнаульской гордумы Андрей Солодилов отмечал, что работы начнутся "в этом году" (то есть в 2013-м). Проект школы мэрия Барнаула заказала летом 2014-го. Тогда его разработал "Алтайгражданпроект" за 4,3 млн рублей, согласно которому четырехэтажную музыкальную школу с хореографическим отделением должны были начать возводить в 2015 году в проезде Северном Власихинском, 18.
В декабре 2024 года в ходе прямой линии жители Барнаула обратились к губернатору Виктору Томенко и попросили построить школу в новых районах Барнаула, где вообще нет подобных объектов. Глава региона пообещал решить данную проблему.
если будет построена...
Гость (13:24:22 29-01-2026) если будет построена...... Ответ не верный. Правильно:"Либо никогда, либо лет через 20".
Гость (13:24:22 29-01-2026) если будет построена...... построят- но к тому времени посчитают что надо снести и постоить 30- этажное здание
не говори "гоп".... а то и музей "переплюнет".....
Арфы будут ?
Гость (14:20:57 29-01-2026) Арфы будут ?... с гуслями вместе
Гость (14:20:57 29-01-2026) Арфы будут ?... Арфы нет, возьмите бубен.. (с)
показательный заголовок
основная школьная инфраструктура строилась в СССР, сейчас она состарилась. А новое не строится. Вот так власть к детям относится. А к дополнительному образованию вообще внимания никакого. Через 7-15 лет закроется старые советские муз. школы и уроки сольфеджио будут проводиться в средней школе, если конечно её саму не закроют, потому что средние школы тоже почти не строятся
за 30 лет!!!... одна!!!
В Дубае начали строить виллу исключительно трудом роботов. Посмотрим, что получится. Вдруг быстрее и качественнее.
А где вы преподавателей музыки столько наберете?
Гость (18:30:16 29-01-2026) А где вы преподавателей музыки столько наберете? ... а её сделают показательной, преподаватели найдутся - если зарплату тоже показательной сделают, придут из других школ. "Потёмкинская муз. школа" будет.
Так всё грустно в культуре края, что слов нет.
Ценник на проект конский. Мне бы пару таких объектов,в шоколаде жил бы. Ворье.
Гость (21:46:19 29-01-2026) Ценник на проект конский. Мне бы пару таких объектов,в шокол... а кто мешает тебе дешевле построить? Открывай ИП, заключай контракты и вперёд.