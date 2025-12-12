За создание отдельных дорожек для самокатов высказались 95% россиян
Плохую проработку организации движения этого транспорта отметил почти каждый опрошенный
12 декабря 2025, 15:05, ИА Амител
По результатам исследований, свыше 95% россиян поддерживают обустройство специализированных зон и полос для безопасного передвижения на персональном мобильном транспорте.
ТACC сообщает, что, по мнению 70% опрошенных, необходимо разграничить потоки пешеходов, автомобилистов и тех, кто использует альтернативные транспортные средства.
Девять из десяти респондентов отметили, что движение по дороге без выделенных полос вызывает дискомфорт, а 70% заявили о своей неготовности выезжать на проезжую часть при отсутствии таковых. Значительное число участников исследования указали на слабо развитую инфраструктуру как на главную проблему.
Вы для автомобилей дороги сначала сделайте, дороги им для самокатов, блин
Елена (15:54:44 12-12-2025) Вы для автомобилей дороги сначала сделайте, дороги им для са... Для самокатов сделать проще..
95% россиян скорее всего высказались за полный запрет этих самокатов, а не за дорожки для них
За пределами населенных пунктов
Китай производит самокаты, хотя езду на них там запретили. Мы же с Китая берем пример.
по-моему все говорили в принципе ПРОТИВ самокатов вообще, абсолютно и бесповоротно. А тут странные какие-то выкладки! меня никто не спрашивал, к примеру.
Гость (17:47:13 12-12-2025) по-моему все говорили в принципе ПРОТИВ самокатов вообще, аб... Согласен
Ну, наконец-то, хоть одна здравая мысль. Везде, где действительно обеспокоены улучшением дорожного движения и снижением аварийности, давно разделяют транспорт и пешеходов: отдельно - авто, отдельно - велосипеды-самокаты, отдельно - пешеходы. Никто никому не мешает, все живы-здоровы и никто никому не сворачивает кровь.
ну надо делать просто за счет самокатчиков, хотят кататься, пусть оплачивают не только аренду, но и строительство дорожек для себя, остальным гражданам это не нужно