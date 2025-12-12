НОВОСТИОбщество

За создание отдельных дорожек для самокатов высказались 95% россиян

Плохую проработку организации движения этого транспорта отметил почти каждый опрошенный

12 декабря 2025, 15:05, ИА Амител

Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

По результатам исследований, свыше 95% россиян поддерживают обустройство специализированных зон и полос для безопасного передвижения на персональном мобильном транспорте. 

ТACC сообщает, что, по мнению 70% опрошенных, необходимо разграничить потоки пешеходов, автомобилистов и тех, кто использует альтернативные транспортные средства.

Девять из десяти респондентов отметили, что движение по дороге без выделенных полос вызывает дискомфорт, а 70% заявили о своей неготовности выезжать на проезжую часть при отсутствии таковых. Значительное число участников исследования указали на слабо развитую инфраструктуру как на главную проблему.

Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Комментарии 9

Avatar Picture
Елена

15:54:44 12-12-2025

Вы для автомобилей дороги сначала сделайте, дороги им для самокатов, блин

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:00 12-12-2025

Елена (15:54:44 12-12-2025) Вы для автомобилей дороги сначала сделайте, дороги им для са... Для самокатов сделать проще..

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:25 12-12-2025

95% россиян скорее всего высказались за полный запрет этих самокатов, а не за дорожки для них

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:16:07 12-12-2025

За пределами населенных пунктов

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:26 12-12-2025

Китай производит самокаты, хотя езду на них там запретили. Мы же с Китая берем пример.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:13 12-12-2025

по-моему все говорили в принципе ПРОТИВ самокатов вообще, абсолютно и бесповоротно. А тут странные какие-то выкладки! меня никто не спрашивал, к примеру.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:24 12-12-2025

Гость (17:47:13 12-12-2025) по-моему все говорили в принципе ПРОТИВ самокатов вообще, аб... Согласен

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

18:18:22 12-12-2025

Ну, наконец-то, хоть одна здравая мысль. Везде, где действительно обеспокоены улучшением дорожного движения и снижением аварийности, давно разделяют транспорт и пешеходов: отдельно - авто, отдельно - велосипеды-самокаты, отдельно - пешеходы. Никто никому не мешает, все живы-здоровы и никто никому не сворачивает кровь.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:08:17 12-12-2025

ну надо делать просто за счет самокатчиков, хотят кататься, пусть оплачивают не только аренду, но и строительство дорожек для себя, остальным гражданам это не нужно

  0 Нравится
Ответить
