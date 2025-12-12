За создание отдельных дорожек для самокатов высказались 95% россиян

Плохую проработку организации движения этого транспорта отметил почти каждый опрошенный

12 декабря 2025, 15:05, ИА Амител

Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

По результатам исследований, свыше 95% россиян поддерживают обустройство специализированных зон и полос для безопасного передвижения на персональном мобильном транспорте.

ТACC сообщает, что, по мнению 70% опрошенных, необходимо разграничить потоки пешеходов, автомобилистов и тех, кто использует альтернативные транспортные средства.

Девять из десяти респондентов отметили, что движение по дороге без выделенных полос вызывает дискомфорт, а 70% заявили о своей неготовности выезжать на проезжую часть при отсутствии таковых. Значительное число участников исследования указали на слабо развитую инфраструктуру как на главную проблему.