Также стало известно, где барнаульцы чаще всего катались на электросамокатах в 2025 году

01 ноября 2025, 13:14, ИА Амител

Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Оператор Whoosh официально завершил сезон в Барнауле. На третий год работы в городе суммарное число пользователей сервиса за все время присутствия превысило 255 тысяч человек – это значит, что хотя бы одну поездку на самокатах совершило более 40% барнаульцев.

«В прошедшем сезоне 85% всех поездок происходило по транспортному сценарию. В среднем поездка длилась 11 минут и за это время пользователь проезжал около 4 км», – рассказали в сервисе.

Наиболее популярные маршруты поездок в этом сезоне:

по Павловскому тракту;

по улице Антона Петрова;

по улице Малахова;

по улице Юрина;

по улице Солнечная Поляна.

«В прошедшем сезоне количество аварий в поездках на самокатах Whoosh в Барнауле сократилось на 41%. Позитивная статистика наблюдалась во всех районах города и не зависела от времени суток или наличия/отсутствия зон автоматического снижения скорости», – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в сервисе, уменьшение количества негативных инцидентов стало возможным благодаря взаимодействию с городской администрацией и Госавтоинспекцией.

1799 аккаунтов в этом сезоне приостановили благодаря верификации через банк ID из-за несоответствия возраста. Эти пользователи не смогут арендовать самокат, пока не достигнут возраста 16 лет. Более 1650 из приостановленных аккаунтов принадлежат подросткам 14-15 лет.Весной 2026 года самокаты снова вернутся на улицы Барнаула. Напомним, в этом году средства индивидуальной мобильности Whoosh появились в городе в начале апреля.