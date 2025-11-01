Сервис Whoosh рассказал, сколько подростков-самокатчиков "заблокировали" в Барнауле
Также стало известно, где барнаульцы чаще всего катались на электросамокатах в 2025 году
01 ноября 2025, 13:14, ИА Амител
Оператор Whoosh официально завершил сезон в Барнауле. На третий год работы в городе суммарное число пользователей сервиса за все время присутствия превысило 255 тысяч человек – это значит, что хотя бы одну поездку на самокатах совершило более 40% барнаульцев.
«В прошедшем сезоне 85% всех поездок происходило по транспортному сценарию. В среднем поездка длилась 11 минут и за это время пользователь проезжал около 4 км», – рассказали в сервисе.
Наиболее популярные маршруты поездок в этом сезоне:
- по Павловскому тракту;
- по улице Антона Петрова;
- по улице Малахова;
- по улице Юрина;
- по улице Солнечная Поляна.
«В прошедшем сезоне количество аварий в поездках на самокатах Whoosh в Барнауле сократилось на 41%. Позитивная статистика наблюдалась во всех районах города и не зависела от времени суток или наличия/отсутствия зон автоматического снижения скорости», – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в сервисе, уменьшение количества негативных инцидентов стало возможным благодаря взаимодействию с городской администрацией и Госавтоинспекцией.
1799 аккаунтов в этом сезоне приостановили благодаря верификации через банк ID из-за несоответствия возраста. Эти пользователи не смогут арендовать самокат, пока не достигнут возраста 16 лет. Более 1650 из приостановленных аккаунтов принадлежат подросткам 14-15 лет.Весной 2026 года самокаты снова вернутся на улицы Барнаула. Напомним, в этом году средства индивидуальной мобильности Whoosh появились в городе в начале апреля.
15:44:42 01-11-2025
Это аттракцион на улицах города, самокатам не место на тротуарах
16:21:40 01-11-2025
самокатам в таком количестве не место в городе!! жители категорически против