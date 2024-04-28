Женщина выпала из окна многоэтажки в Барнауле

Следователи разбираются в ситуации

28 апреля 2024, 16:20, ИА Амител

Фото с места происшествия / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле женщина выпала из окна многоэтажки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, она поднялась на один из балконов и упала. Перед этим попала на запись камер видеонаблюдения.

"По факту смерти женщины 1992 года рождения следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", – сказано в сообщении регионального СК.

На месте происшествия работали медики и сотрудники полиции.