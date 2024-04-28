Женщина выпала из окна многоэтажки в Барнауле
Следователи разбираются в ситуации
28 апреля 2024, 16:20, ИА Амител
Фото с места происшествия / "Инцидент Барнаул"
В Барнауле женщина выпала из окна многоэтажки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, она поднялась на один из балконов и упала. Перед этим попала на запись камер видеонаблюдения.
"По факту смерти женщины 1992 года рождения следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", – сказано в сообщении регионального СК.
На месте происшествия работали медики и сотрудники полиции.
16:40:19 28-04-2024
Как Айгуль...
20:11:54 28-04-2024
Друзья, самоубийство или СУИЦИД очень сильно изучалось в СССР. Мы просто стали забывать, то что наше общество накапливало годами. Давайте поднимем архивы, найдём живых свидетелей. Суицид в органах внутренних дел, суицид среди школьников, суицид влюблённых, суицид онкология и т.д. и т.д и т.д. С этим можно бороться!!! Проинформирован- значит вооружён!