Жилой дом сгорел в поселке Ягодное в Алтайском крае
Хозяин дома получил ожоги спины
15 февраля 2026, 14:08, ИА Амител
Место происшествия / Фото: "В курсе 22"
В поселке Ягодное Алтайского края произошел пожар, в результате которого полностью сгорел жилой дом. Возгорание случилось в доме пожилого мужчины, ему удалось спастись, пишет Telegram-канал "В курсе 22".
По имеющейся информации, пенсионер получил ожоги спины, пытаясь спасти свой автомобиль "Нива", находившийся рядом с горящим домом.
Огонь полностью уничтожил жилое строение. Обстоятельства происшествия и точные причины возгорания уточняются.
09:36:14 16-02-2026
Есть информация о сборе в помощь человеку?