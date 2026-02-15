Жилой дом сгорел в поселке Ягодное в Алтайском крае

Хозяин дома получил ожоги спины

15 февраля 2026, 14:08, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "В курсе 22"

В поселке Ягодное Алтайского края произошел пожар, в результате которого полностью сгорел жилой дом. Возгорание случилось в доме пожилого мужчины, ему удалось спастись, пишет Telegram-канал "В курсе 22".

По имеющейся информации, пенсионер получил ожоги спины, пытаясь спасти свой автомобиль "Нива", находившийся рядом с горящим домом.

Огонь полностью уничтожил жилое строение. Обстоятельства происшествия и точные причины возгорания уточняются.