В Камне-на-Оби на 80 "квадратах" полыхали частный дом и гараж
В результате происшествия никто не пострадал
21 января 2026, 13:30, ИА Амител
Вечером 20 января в Камне-на-Оби произошел пожар на территории частного подворья. Огонь охватил жилой дом и надворную постройку.
По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание произошло в переулке Трудовом. К моменту прибытия пожарных подразделений дом и гараж горели открытым огнем.
Общая площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. К тушению привлекались десять человек личного состава и три единицы спецтехники.
В результате происшествия никто не пострадал. Пламя повредило кровлю и стены построек, а также салон легкового автомобиля.
Предварительной причиной возгорания специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
Комментарии 0