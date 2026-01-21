В Камне-на-Оби на 80 "квадратах" полыхали частный дом и гараж

В результате происшествия никто не пострадал

21 января 2026, 13:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

Вечером 20 января в Камне-на-Оби произошел пожар на территории частного подворья. Огонь охватил жилой дом и надворную постройку.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание произошло в переулке Трудовом. К моменту прибытия пожарных подразделений дом и гараж горели открытым огнем.

Общая площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. К тушению привлекались десять человек личного состава и три единицы спецтехники.

В результате происшествия никто не пострадал. Пламя повредило кровлю и стены построек, а также салон легкового автомобиля.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.