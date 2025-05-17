Жительница Рубцовска перевела 20 тысяч рублей на "безопасный счет"

Обман начался с предлога заменить счетчик, а затем к разговору подключился якобы сотрудник Роскомнадзора

17 мая 2025, 14:23, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Рубцовска лишилась более 20 тысяч рублей после разговора с мошенниками, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине позвонила якобы сотрудника водоканала, которая под предлогом замены прибора попросила назвать код из SMS. Горожанка выполнила просьбу, после чего ей позвонил уже "работник Роскомнадзора" и заявил, что та разговаривала с мошенниками и назвала им пароль, чего делать не стоило.

В итоге аферист убедил горожанку перечислить деньги на "безопасный счет".

"Женщина перевела часть заемных средств и часть накопленных, следуя инструкции лжесотрудника Роскомнадзора, на неустановленный счет. После прерывания звонка женщина поняла, что стала жертвой мошенников", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в Рубцовске 22-летний парень в надежде получить дополнительный заработок "инвестировал" мошенникам почти полмиллиона рублей.