Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 38

Зараженных в Алтайском крае: 588

33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число инфицированных достигло 588.

За минувшие сутки в Барнауле выявили 14 зараженных, в Змеиногорском районе – 9, в Рубцовске – 2, в Бийске, Немецком национальном и Тальменском районах – по одному. Впервые заболевание зарегистрировали у трех жителей Ребрихинского и двух жителей Благовещенского районов. Таким образом, региональная карта Covid-19 пополнилась еще двумя территориями.

Из общего числа заболевших 56 человек заразились за пределами региона, а 430 случаев выявлено по контакту с инфицированными. У 410 человек наблюдается бессимптомное течение болезни (это почти 70%).

По данным краевого оперштаба на 6 мая, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 35,1 тыс. человек, под наблюдением медиков находятся 4273 человека.