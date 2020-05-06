В Алтайском крае планируют ввести масочный режим. Управление Роспотребнадзора подготовило и направило соответствующее предложение в краевой оперштаб. Об этом во время пресс-конференции 6 мая рассказала замруководителя ведомства Ульяна Калинина, отвечая на вопрос amic.ru.
Масочный режим подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в магазинах, в общественном транспорте.
Как показала практика, жители региона во время майских праздников пренебрегали рекомендациями Роспотребнадзора использовать маски в общественных местах.
"Население совершенно спокойно, находясь в магазинах, в общественном транспорте, не использует маски, о которых мы говорим как минимум два месяца. Поэтому говорить о сознательности и ответственности граждан здесь не приходится. В связи с чем управление Роспотребнадзора и вносит предложение на решение оперштаба по введению масочного режима", – пояснила Ульяна Калинина.
Ранее amic.ru сообщал, что масочный режим уже ввели в Нижегородской, Тульской и Тюменской областях, а также в Подмосковье и Забайкалье. Кроме того, ношение масок стало обязательным в Пензенской и Свердловской областях. В других регионах страны эта мера пока действует как рекомендательная. Хотя, вероятно, это ненадолго.
Комментарии
а маски безвоздмездно, то есть даром, раздавать будут, или как всегда...
Обеспечьте сначала масками, а уж потом вводите!!! Масок в аптеках нет уже полтора месяца, о чем разговор тогда не пойму??...
Вот когда мне будут маски бесплатно выдавать и введут режим карантина, тогда пожалуйста, буду носить, а по другому - Роспотребнадзор иди читай объявления на заборах!
"Население совершенно спокойно, находясь в магазинах, в общественном транспорте, не использует маски, о которых мы говорим как минимум два месяца.
Вот именно, что говорите! а надо - обеспечивать! Как население может использовать то, чего нет?! Или недоступно по цене для людей, внезапно оставшихся без зарплаты и денежных запасов на неопределенный срок?
А у власти, которая только собирается вводить обязательное ношение масок ответственность есть? А маски бесплатные приготовили, раз в аптеках нет? И перед кем эти будут отвечать, население полиция будет прессовать - а эти ведь перед народом не отвечают?!
6.05.2020 15:53
Гость
Продавцы масок хотят получить прибыль! Вот о чем разговор!
Я бы на месте губернатора разогнал этот Роспотребнадзор. Удумали ущербные, насмотрелись опыта в других регионах. А головой не подумали. У нас что то все так делается. Внедрять опыт от других, а сами головой думать не хотят.
вот такие все купим
Анекдот:
- Рабинович, как думаете, когда отменят обязательное ношение масок?
- Моня, я вас умоляю... Серьёзные люди вложили деньги. Как отобьют и наварятся - таки тогда и отменят...
И это правильное решение.
А еще надо ОБЯЗАТЬ при каждой покупке в продуктовом, так же покупать по одной банке красной икры на одного члена семьи. В икре и йод и ОМЕГА, очень полезная вещь.
Не купил банку икры - получи штраф, а вы как хотели, по другому, в йододефицитном крае нельзя.
Это мы еще молчим, что официально на декабрь 2019 года в РФ выявлено 1.06 млн человек с ВИЧ, т.е КАЖДЫЙ 136. А еще умерло от него в 2018 в РФ 37 тысяч человек, т.е примерно 3.5%.
А про такие болячки как туберкулез слышали, заболеваемость по которому, вроде как, выше эпидемиологических норм в крае еще с 90х годов?
В Крае нету власти, есть только популисты и строители потёмкинских деревень. Позор!
А когда до ошейников очередь дойдет?
Власти своими заявлениями возбуждают ненависть.
Я и сейчас буду пренебрегать (это моё дело, кому надо одевайте), идите лесом
6.05.2020 16:09
- гость -
У меня нет ни одного ВИЧ-инфицированного знакомого и ни одного тубика. А вот с ковидом - есть, и много. Правда все живые пока.
Непуганные люди... когда сами или кто-то из близких окажется с covid, мнение про маски и прочие средства защиты изменится резко.
Пускай сами этот намордник носят и не гавкают
Если масками обеспечат,то неплохо,а так,кто их покупать по такой цене будет?
был за границей когда все ввели и без маски тупо тебя везде на.ер пошлют в магазин не пустят и домой охрана не пустит, выйти без проблем ) но купить маску без маски не реально и это проблема волнует тебя а не правительство
короче "правители" обосрались ... с введением мер и профилактик, сейчас хотят запрыгнуть в уходящий поезд
Полностью поддерживаю! НЕт маски, наконец шарфом воспользуйтесь, ехали недавно в 80 автобусе сидит один такой умный пассажир и чихает на весь салон, неужели элементарно в закрыть чем то проблема? Так нет ума не хватает
6.05.2020 16:31
- гость -
Если у вас на 136 человек нет такого знакомого, значит, у кого-то их сразу два, но как правило это просто не афишируют. Цифра 1.06млн человек с ВИЧ на декабрь 2019г - официальная. Население страны 144.5 млн.человек. Считайте сами.
Каждый 1458ой в АК - болен туберкулезом (1600 человек на 2019 год) и это при условии, что кол-во снижается год от года.
При этом 20% населения края не проходят регулярно флюорографию, а тест на ВИЧ в принципе мало кто делает. Это я к тому, что каждый 136 и каждый 1458 - это статистика по выявленным случаям.
Это все не значит, что Ковид не стоит брать во внимание, это значит, что он просто ХАЙПовая тема для властей, не более.
Хватит уже ныть, достали. Используйте свои руки для того, чтобы сшить себе маску, а не для того, чтобы писать комменты. Магазины тканей работают, купить ткань можно. Сшить можно и без машинки. В Интернете полно различных выкроек и видеоуроков. Хватит уже изобретать проблему.
Нужно вводить масочный режим и нужно вводить штрафы за его нарушение.
6.05.2020 16:56
- гость -
Только если будут выдавать маски исключительно бесплатно на входе туда где должен быть в маске!
Маски не нужны
А если больной коронавирусом будет лечиться дома,то все члены семьи должны 24 часа носить маски, часто меняя их ?
Тогда надо и перчаточный режим вводить!
Реально думаете, что самодельный кусок тряпки, болтающийся под подбородком вас спасет?
Шли бы вы по дальше со своими масками, ВОЗ давно сказал что толку от них ноль.
6.05.2020 17:06
- гость -
Тогда надо и перчаточный режим вводить!
Точно!
Китайские маски появились практически во всех аптеках. Упаковка 10 шт. Около 320 рублей цена. Очередь за ними не выстраивается.
Я за маски в местах скопления людей (магазины, транспорт), но цену бы опустить как минимум в 2 раза.
Маски новая нефть. По 300 рублей за маску. Несколько в день. Заводы запустили по маскам, а маски не берут. Не порядок.
При этом 20% населения края не проходят регулярно флюорографию
______________
Сейчас даже флюрографию не так просто пройти, а платно - всегда пожалуйста!
Смысл вводить ,если сейчас в Алтайском крае больных коронавирусом без симптомов госпитализировать не будут?????
Ну не будут родственники спать в масках,есть в масках!!!
Оденьте маску, подойдите к зеркалу и дыхните на зеркало. Там будут миллионы капелек. Маска это распылитеь заразы.
Шуточный вариант на будущее. Маски только от производителя А. Сертифицированы. Остальные маски изымаются на месте после штрафа.
А мне маска не идёт! К тому же помада размазывается... Тогда уж балаклаву... или как она там, чёрная... чтоб совсем не узнавали
- Китайские маски появились практически во всех аптеках. Упаковка 10 шт. Около 320 рублей цена.
На работу, в магазин, собачку вывести - сколько надо в день? А если в семье 2-3 работают?
Меняю квартиру на коробку с масками.
Борьба с коронавирусом за счет людей? И ,главное,видно визуально "борьбу" эту!
В Алтайском крае планируют ввести противогазный режим. Всем купить ОЗК и противогазы.И на стадионах тренироваться одевать по команде ковид-19.
6.05.2020 17:23
На работу, в магазин, собачку вывести - сколько надо в день? А если в семье 2-3 работают?
------
Десять масок вам за глаза всей семье. Минут пять покипяти и снова можно использовать.
6.05.2020 17:22
Мадам
А мне маска не идёт! К тому же помада размазывается... Тогда уж балаклаву... или как она там, чёрная... чтоб совсем не узнавали
-------
Ну знаете-ли.. маска ИВЛ тоже мало кому идёт.
О! А паранджу можно?
6.05.2020 17:16
- гость -
Оденьте маску, подойдите к зеркалу и дыхните на зеркало. Там будут миллионы капелек. Маска это распылитеь заразы.
-----
Т.е. китайцы дураки, врачи дураки, один ты дохнул на зеркало и посчитал себя умным?
6.05.2020 16:56
- гость -
Нужно вводить масочный режим и нужно вводить штрафы за его нарушение.
-----
+1. Дуракам бесполезно объяснять, зачем нужны маски. До них доходит, только когда их штрафуют.
китайцы дураки, врачи дураки
--------------
В данном случае дурак один.
я безработная, на какие шиши мне ваши маски покупать??
Врачи в масках, поголовно заражаются и заражают других..
Сегодня показывали эксперимент. Брызгали из баллончика на лист бумаги А4. Мокрое пятно. Затем к новому листу приложили мед.маску обычную тонкую, снова брызнули. Убрали маску. Лист сухой.
Сотни заболевших врачей, маска не сильно им помогла.
не реклама.
в новэксе упаковка тонких перчаток 10 шт. 53 руб.
Если тролятина не может ни сшить, ни купить, а полезного точно от них не дождешься - пусть самовыпиливается.
подняли хайп - на пустом месте.
Большая ошибка США и Европы, что люди не носят масок.Многие люди могут быть бессимптомными или пресимптомными носителями инфекции. Если бы они носили маски, капельки с вирусом не разлетались бы вокруг них и вирус не заражал бы други. Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%
Убрали маску. Лист сухой.
--------------
Работал в пыльных помещениях в маске. Маска совсем не помогла. Может при чихании поможет, а при дыхании пропускает грязь и микробы.
6.05.2020 17:42
- гость -
Врачи в масках, поголовно заражаются и заражают других..
-----
Врачи работают там, где концентрация вируса очень высокая. В таких условиях нужны более серьезные средства защиты. А их недостаточно, о чем врачи постоянно говорят.
Остальным маски вполне достаточно. И в глаза грязными руками не лезть. И руки мыть.
И в глаза грязными руками не лезть. И руки мыть.
-----------
Тут согласен.
Хорошо, хоть не заставляют в магазины заходить только с заговоренными от коронавируса бриллиантовыми браслетами, а то магазины бы опустели
6.05.2020 17:39
- гость -
Двумя руками за!
2 раза ходил в ТЦ Метро, оба раза сказали без карты не пустим. Сейчас спохватились и раздают карту гостя.
Сейчас прочитала.
Алтайскому краю спишут 1,8 млрд рублей госдолга. Эти деньги регион сможет направить на ликвидацию последствий коронавируса.
Год назад парень в маске подошел к ТЦ Флагман. Охранник его прогнал. Сейчас заставляют носить, потом будут заставлять снимать.
В Новосибирске ввели тоже, магазины с табаком не продают сиги, если ты без маски)))))
давно пора
Виноваты люди ага, люди должны маски покупать, дома сидеть. А правительство ничего не должно, тока указывать. И половина будут подпевать такому режиму.
Покажите хоть одного зараженного в Барнауле, который заразился из-за отсутствия маски или перчаток на улице или в магазине! Все зараженные общались с носителями близко. У меня из знакомых заразившихся это Лев Лещенко и Михаил Мишустин. Чтобы заразиться на улице или в магазине (аптеке) нужно быть одному из 10 000 0000. Это практически не реально. Проще в лотерею выиграть квартиру в Монте-Карло.
Народ, ну не хотите маску на лицо, получите бирку на большой палец ноги бесплатно
6.05.2020 18:55
- гость -
Это практически не реально. Проще в лотерею выиграть квартиру в Монте-Карло.
Не надевайте и вам повезёт, вы его поймаете, только не пишите что злобный Путин будет в этом виноват))
Наконец-то. Скорей бы уже издавали постановление. Сейчас магазины и сфера услуг активнее заработает и начнется рост числа заразившихся, если маски не наденут все. Ясно, что дома не пересидеть весь период.
Кроме штрафов, иной управы на возомнивших себя бессмертными твердолобых граждан нет. Почему-то не понимают, что не игра это и рестарта не будет.
6.05.2020 19:18
- гость -
Не просто не понимают, а упорно НЕ ХОТЯТ понимать.
6.05.2020 19:18
- гость -
Не просто не понимают, а упорно НЕ ХОТЯТ понимать.
На всех перчатки: на голову и руки.
6.05.2020 19:18
- гость -
Ну для начала нужно объявить режим ЧС и карантин, а потом уже издавать такие указы, а то объявили выходные и хотят чтобы народ сидел по домам, а теперь еще и маски носил.
Маска должна быть влажной. Носить с собой бутылку. Бутылочно-перчатный режим.
Ну заныли все как всегда, масок нет, ткани нет, денег нет, о чьём здоровье то заботятся? О вашем. Может поэтому у нас и статистика со смертностью такая хорошая, что все таки нормальные люди дома сидят? А вы убогие ходите гуляйте, распыляйте, толко когда в палату попадёте не жалуйтесь во все инстанции, что вас не предупреждали! Что оно и бывает в последующем. Здоровья всем
Умники, которые против масок, напишите заранее отказ от лечения. А то из-за вашего ума потом будут тяжело работать, болеть и умирать врачи. Сейчас вы офигенно смелые, а когда припрет побежите в больницу, ай спасите нас!
Интересно про какие маски идёт речь уже 2 месяца, тех которые мы давно уже съели и ждём к своему ужину дюжину новых и вкусных масок?
Наверное те самые маски про которые идёт речь улетели к трампу? И на кой хр&н маски если в магазине расстояние между кассами отсутствует? Между прилавками меньше метра, что не разойдешься с людьми. А включенный кандей перемешивается воздух получше чихающего зараженного.
Одну маску люди будут носить неделями. У многих нет денег.
Надо раздавать бесплатно! Пусть власти позаботятся или работодатели,спонсоры.
У меня нет ни одного ВИЧ-инфицированного знакомого и ни одного тубика.
Сходите на 5 западную и Сизова, посмотрите на них.