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В Алтайском крае планируют ввести масочный режим

, ИА "Амител"
Роспотребнадзор направил это предложение в краевой оперштаб
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае планируют ввести масочный режим. Управление Роспотребнадзора подготовило и направило соответствующее предложение в краевой оперштаб. Об этом во время пресс-конференции 6 мая рассказала замруководителя ведомства Ульяна Калинина, отвечая на вопрос amic.ru.

Масочный режим подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в магазинах, в общественном транспорте. 

Как показала практика, жители региона во время майских праздников пренебрегали рекомендациями Роспотребнадзора использовать маски в общественных местах.

"Население совершенно спокойно, находясь в магазинах, в общественном транспорте, не использует маски, о которых мы говорим как минимум два месяца. Поэтому говорить о сознательности и ответственности граждан здесь не приходится. В связи с чем управление Роспотребнадзора и вносит предложение на решение оперштаба по введению масочного режима", – пояснила Ульяна Калинина.

Ранее amic.ru сообщал, что масочный режим уже ввели в Нижегородской, Тульской и Тюменской областях, а также в Подмосковье и Забайкалье. Кроме того, ношение масок стало обязательным в Пензенской и Свердловской областях. В других регионах страны эта мера пока действует как рекомендательная. Хотя, вероятно, это ненадолго.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

6.05.2020 15:50
- гость -

а маски безвоздмездно, то есть даром, раздавать будут, или как всегда...

6.05.2020 15:53
Гость

Обеспечьте сначала масками, а уж потом вводите!!! Масок в аптеках нет уже полтора месяца, о чем разговор тогда не пойму??...

6.05.2020 15:53
- гость -

Вот когда мне будут маски бесплатно выдавать и введут режим карантина, тогда пожалуйста, буду носить, а по другому - Роспотребнадзор иди читай объявления на заборах!

6.05.2020 15:53
- гость -

"Население совершенно спокойно, находясь в магазинах, в общественном транспорте, не использует маски, о которых мы говорим как минимум два месяца.

Вот именно, что говорите! а надо - обеспечивать! Как население может использовать то, чего нет?! Или недоступно по цене для людей, внезапно оставшихся без зарплаты и денежных запасов на неопределенный срок?

6.05.2020 15:53
- гость -

А у власти, которая только собирается вводить обязательное ношение масок ответственность есть? А маски бесплатные приготовили, раз в аптеках нет? И перед кем эти будут отвечать, население полиция будет прессовать - а эти ведь перед народом не отвечают?!

6.05.2020 15:54
- гость -


6.05.2020 15:53
Гость
Продавцы масок хотят получить прибыль! Вот о чем разговор!

6.05.2020 15:58
- гость -

Я бы на месте губернатора разогнал этот Роспотребнадзор. Удумали ущербные, насмотрелись опыта в других регионах. А головой не подумали. У нас что то все так делается. Внедрять опыт от других, а сами головой думать не хотят.

6.05.2020 15:58
- гость -

https://www.fc-moto.de/WebRoot/FCMotoDB/Shops/10207048/5358/BD58/E36F/D318/B642/4DEB/AE5A/E92C/Oxford_Balaclava_Eyes_6_ml.jpg

6.05.2020 15:58
тю!

вот такие все купим

6.05.2020 16:03
- гость -

Анекдот:
- Рабинович, как думаете, когда отменят обязательное ношение масок?
- Моня, я вас умоляю... Серьёзные люди вложили деньги. Как отобьют и наварятся - таки тогда и отменят...

6.05.2020 16:09
- гость -

И это правильное решение.

6.05.2020 16:09
- гость -

А еще надо ОБЯЗАТЬ при каждой покупке в продуктовом, так же покупать по одной банке красной икры на одного члена семьи. В икре и йод и ОМЕГА, очень полезная вещь.
Не купил банку икры - получи штраф, а вы как хотели, по другому, в йододефицитном крае нельзя.
Это мы еще молчим, что официально на декабрь 2019 года в РФ выявлено 1.06 млн человек с ВИЧ, т.е КАЖДЫЙ 136. А еще умерло от него в 2018 в РФ 37 тысяч человек, т.е примерно 3.5%.
А про такие болячки как туберкулез слышали, заболеваемость по которому, вроде как, выше эпидемиологических норм в крае еще с 90х годов?

В Крае нету власти, есть только популисты и строители потёмкинских деревень. Позор!

6.05.2020 16:21
- гость -

А когда до ошейников очередь дойдет?

6.05.2020 16:23
- гость -

Власти своими заявлениями возбуждают ненависть.

6.05.2020 16:27
- гость -

Я и сейчас буду пренебрегать (это моё дело, кому надо одевайте), идите лесом

6.05.2020 16:31
- гость -

6.05.2020 16:09
- гость -

У меня нет ни одного ВИЧ-инфицированного знакомого и ни одного тубика. А вот с ковидом - есть, и много. Правда все живые пока.

6.05.2020 16:33
Гость

Непуганные люди... когда сами или кто-то из близких окажется с covid, мнение про маски и прочие средства защиты изменится резко.

6.05.2020 16:37
- гость -

Пускай сами этот намордник носят и не гавкают

6.05.2020 16:42
- гость -

Если масками обеспечат,то неплохо,а так,кто их покупать по такой цене будет?

6.05.2020 16:42
- гость -

был за границей когда все ввели и без маски тупо тебя везде на.ер пошлют в магазин не пустят и домой охрана не пустит, выйти без проблем ) но купить маску без маски не реально и это проблема волнует тебя а не правительство

6.05.2020 16:44
- гость -

короче "правители" обосрались ... с введением мер и профилактик, сейчас хотят запрыгнуть в уходящий поезд

6.05.2020 16:46
Гость

Полностью поддерживаю! НЕт маски, наконец шарфом воспользуйтесь, ехали недавно в 80 автобусе сидит один такой умный пассажир и чихает на весь салон, неужели элементарно в закрыть чем то проблема? Так нет ума не хватает

6.05.2020 16:55
- гость -


6.05.2020 16:31
- гость -
Если у вас на 136 человек нет такого знакомого, значит, у кого-то их сразу два, но как правило это просто не афишируют. Цифра 1.06млн человек с ВИЧ на декабрь 2019г - официальная. Население страны 144.5 млн.человек. Считайте сами.

Каждый 1458ой в АК - болен туберкулезом (1600 человек на 2019 год) и это при условии, что кол-во снижается год от года.
При этом 20% населения края не проходят регулярно флюорографию, а тест на ВИЧ в принципе мало кто делает. Это я к тому, что каждый 136 и каждый 1458 - это статистика по выявленным случаям.

Это все не значит, что Ковид не стоит брать во внимание, это значит, что он просто ХАЙПовая тема для властей, не более.

6.05.2020 16:55
- гость -

Хватит уже ныть, достали. Используйте свои руки для того, чтобы сшить себе маску, а не для того, чтобы писать комменты. Магазины тканей работают, купить ткань можно. Сшить можно и без машинки. В Интернете полно различных выкроек и видеоуроков. Хватит уже изобретать проблему.

6.05.2020 16:56
- гость -

Нужно вводить масочный режим и нужно вводить штрафы за его нарушение.

6.05.2020 17:00
месный

6.05.2020 16:56
- гость -

Только если будут выдавать маски исключительно бесплатно на входе туда где должен быть в маске!

6.05.2020 17:03
- гость -

Маски не нужны

6.05.2020 17:05
- гость -

А если больной коронавирусом будет лечиться дома,то все члены семьи должны 24 часа носить маски, часто меняя их ?

6.05.2020 17:06
- гость -

Тогда надо и перчаточный режим вводить!

6.05.2020 17:08
Гость

Реально думаете, что самодельный кусок тряпки, болтающийся под подбородком вас спасет?

6.05.2020 17:09
гость

Шли бы вы по дальше со своими масками, ВОЗ давно сказал что толку от них ноль.

6.05.2020 17:09
- гость -

6.05.2020 17:06
- гость -
Тогда надо и перчаточный режим вводить!
Точно!

6.05.2020 17:09
Гость

Китайские маски появились практически во всех аптеках. Упаковка 10 шт. Около 320 рублей цена. Очередь за ними не выстраивается.
Я за маски в местах скопления людей (магазины, транспорт), но цену бы опустить как минимум в 2 раза.

6.05.2020 17:12
- гость -

Маски новая нефть. По 300 рублей за маску. Несколько в день. Заводы запустили по маскам, а маски не берут. Не порядок.

6.05.2020 17:12
- гость -

При этом 20% населения края не проходят регулярно флюорографию
______________

Сейчас даже флюрографию не так просто пройти, а платно - всегда пожалуйста!

6.05.2020 17:15
- гость -

Смысл вводить ,если сейчас в Алтайском крае больных коронавирусом без симптомов госпитализировать не будут?????
Ну не будут родственники спать в масках,есть в масках!!!

6.05.2020 17:16
- гость -

Оденьте маску, подойдите к зеркалу и дыхните на зеркало. Там будут миллионы капелек. Маска это распылитеь заразы.

6.05.2020 17:17
гость

Шуточный вариант на будущее. Маски только от производителя А. Сертифицированы. Остальные маски изымаются на месте после штрафа.

6.05.2020 17:22
Мадам

А мне маска не идёт! К тому же помада размазывается... Тогда уж балаклаву... или как она там, чёрная... чтоб совсем не узнавали

6.05.2020 17:23
гость

- Китайские маски появились практически во всех аптеках. Упаковка 10 шт. Около 320 рублей цена.

На работу, в магазин, собачку вывести - сколько надо в день? А если в семье 2-3 работают?

6.05.2020 17:24
- гость -

Меняю квартиру на коробку с масками.

6.05.2020 17:27
- гость -

Борьба с коронавирусом за счет людей? И ,главное,видно визуально "борьбу" эту!

6.05.2020 17:29
- гость -

В Алтайском крае планируют ввести противогазный режим. Всем купить ОЗК и противогазы.И на стадионах тренироваться одевать по команде ковид-19.

6.05.2020 17:31
- гость -

6.05.2020 17:23

На работу, в магазин, собачку вывести - сколько надо в день? А если в семье 2-3 работают?
------
Десять масок вам за глаза всей семье. Минут пять покипяти и снова можно использовать.

6.05.2020 17:34
- гость -

6.05.2020 17:22
Мадам
А мне маска не идёт! К тому же помада размазывается... Тогда уж балаклаву... или как она там, чёрная... чтоб совсем не узнавали
-------
Ну знаете-ли.. маска ИВЛ тоже мало кому идёт.

6.05.2020 17:35
Мадам

О! А паранджу можноhttps://i.pinimg.com/736x/2e/57/d1/2e57d1c06005fbd5040f5542b8400022--muslim-culture-muslim-women.jpg ?

6.05.2020 17:35
- гость -

6.05.2020 17:16
- гость -
Оденьте маску, подойдите к зеркалу и дыхните на зеркало. Там будут миллионы капелек. Маска это распылитеь заразы.
-----
Т.е. китайцы дураки, врачи дураки, один ты дохнул на зеркало и посчитал себя умным?

6.05.2020 17:39
- гость -

6.05.2020 16:56
- гость -
Нужно вводить масочный режим и нужно вводить штрафы за его нарушение.
-----
+1. Дуракам бесполезно объяснять, зачем нужны маски. До них доходит, только когда их штрафуют.

6.05.2020 17:40
- гость -

китайцы дураки, врачи дураки
--------------
В данном случае дурак один.

6.05.2020 17:40
- гость -

я безработная, на какие шиши мне ваши маски покупать??

6.05.2020 17:42
- гость -

Врачи в масках, поголовно заражаются и заражают других..

6.05.2020 17:43
- гость -

Сегодня показывали эксперимент. Брызгали из баллончика на лист бумаги А4. Мокрое пятно. Затем к новому листу приложили мед.маску обычную тонкую, снова брызнули. Убрали маску. Лист сухой.

6.05.2020 17:44
- гость -

Сотни заболевших врачей, маска не сильно им помогла.

6.05.2020 17:44
- гость -

не реклама.
в новэксе упаковка тонких перчаток 10 шт. 53 руб.
Если тролятина не может ни сшить, ни купить, а полезного точно от них не дождешься - пусть самовыпиливается.
подняли хайп - на пустом месте.

6.05.2020 17:47
гость

Большая ошибка США и Европы, что люди не носят масок.Многие люди могут быть бессимптомными или пресимптомными носителями инфекции. Если бы они носили маски, капельки с вирусом не разлетались бы вокруг них и вирус не заражал бы други. Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%

6.05.2020 17:49
- гость -

Убрали маску. Лист сухой.
--------------
Работал в пыльных помещениях в маске. Маска совсем не помогла. Может при чихании поможет, а при дыхании пропускает грязь и микробы.

6.05.2020 17:50
- гость -

6.05.2020 17:42
- гость -
Врачи в масках, поголовно заражаются и заражают других..
-----
Врачи работают там, где концентрация вируса очень высокая. В таких условиях нужны более серьезные средства защиты. А их недостаточно, о чем врачи постоянно говорят.
Остальным маски вполне достаточно. И в глаза грязными руками не лезть. И руки мыть.

6.05.2020 17:52
- гость -

И в глаза грязными руками не лезть. И руки мыть.
-----------
Тут согласен.

6.05.2020 18:03
гость

Хорошо, хоть не заставляют в магазины заходить только с заговоренными от коронавируса бриллиантовыми браслетами, а то магазины бы опустели

6.05.2020 18:04
- гость -

6.05.2020 17:39
- гость -

Двумя руками за!

6.05.2020 18:08
- гость -

2 раза ходил в ТЦ Метро, оба раза сказали без карты не пустим. Сейчас спохватились и раздают карту гостя.

6.05.2020 18:09
- гость -

Сейчас прочитала.
Алтайскому краю спишут 1,8 млрд рублей госдолга. Эти деньги регион сможет направить на ликвидацию последствий коронавируса.

6.05.2020 18:12
- гость -

Год назад парень в маске подошел к ТЦ Флагман. Охранник его прогнал. Сейчас заставляют носить, потом будут заставлять снимать.

6.05.2020 18:21
Лиса

В Новосибирске ввели тоже, магазины с табаком не продают сиги, если ты без маски)))))

6.05.2020 18:22
гость

давно пора

6.05.2020 18:53
- гость -

Виноваты люди ага, люди должны маски покупать, дома сидеть. А правительство ничего не должно, тока указывать. И половина будут подпевать такому режиму.

6.05.2020 18:55
- гость -

Покажите хоть одного зараженного в Барнауле, который заразился из-за отсутствия маски или перчаток на улице или в магазине! Все зараженные общались с носителями близко. У меня из знакомых заразившихся это Лев Лещенко и Михаил Мишустин. Чтобы заразиться на улице или в магазине (аптеке) нужно быть одному из 10 000 0000. Это практически не реально. Проще в лотерею выиграть квартиру в Монте-Карло.

6.05.2020 18:55
Я

Народ, ну не хотите маску на лицо, получите бирку на большой палец ноги бесплатно

6.05.2020 19:01
Я

6.05.2020 18:55
- гость -
Это практически не реально. Проще в лотерею выиграть квартиру в Монте-Карло.

Не надевайте и вам повезёт, вы его поймаете, только не пишите что злобный Путин будет в этом виноват))

6.05.2020 19:18
- гость -

Наконец-то. Скорей бы уже издавали постановление. Сейчас магазины и сфера услуг активнее заработает и начнется рост числа заразившихся, если маски не наденут все. Ясно, что дома не пересидеть весь период.
Кроме штрафов, иной управы на возомнивших себя бессмертными твердолобых граждан нет. Почему-то не понимают, что не игра это и рестарта не будет.

6.05.2020 19:23
- гость -

6.05.2020 19:18
- гость -

Не просто не понимают, а упорно НЕ ХОТЯТ понимать.

6.05.2020 19:23
- гость -

6.05.2020 19:18
- гость -

Не просто не понимают, а упорно НЕ ХОТЯТ понимать.

6.05.2020 19:24
- гость -

На всех перчатки: на голову и руки.

6.05.2020 19:35
Alex1976

6.05.2020 19:18
- гость -
Ну для начала нужно объявить режим ЧС и карантин, а потом уже издавать такие указы, а то объявили выходные и хотят чтобы народ сидел по домам, а теперь еще и маски носил.

6.05.2020 19:39
- гость -

Маска должна быть влажной. Носить с собой бутылку. Бутылочно-перчатный режим.

6.05.2020 19:41
Гость

Ну заныли все как всегда, масок нет, ткани нет, денег нет, о чьём здоровье то заботятся? О вашем. Может поэтому у нас и статистика со смертностью такая хорошая, что все таки нормальные люди дома сидят? А вы убогие ходите гуляйте, распыляйте, толко когда в палату попадёте не жалуйтесь во все инстанции, что вас не предупреждали! Что оно и бывает в последующем. Здоровья всем

6.05.2020 19:41
гость

Умники, которые против масок, напишите заранее отказ от лечения. А то из-за вашего ума потом будут тяжело работать, болеть и умирать врачи. Сейчас вы офигенно смелые, а когда припрет побежите в больницу, ай спасите нас!

6.05.2020 19:46
М@з@ф@к@

Интересно про какие маски идёт речь уже 2 месяца, тех которые мы давно уже съели и ждём к своему ужину дюжину новых и вкусных масок?

6.05.2020 19:53
М@з@ф@к@

Наверное те самые маски про которые идёт речь улетели к трампу? И на кой хр&н маски если в магазине расстояние между кассами отсутствует? Между прилавками меньше метра, что не разойдешься с людьми. А включенный кандей перемешивается воздух получше чихающего зараженного.

6.05.2020 19:55
- гость -

Одну маску люди будут носить неделями. У многих нет денег.

Надо раздавать бесплатно! Пусть власти позаботятся или работодатели,спонсоры.

6.05.2020 19:58
- гость -

У меня нет ни одного ВИЧ-инфицированного знакомого и ни одного тубика.

Сходите на 5 западную и Сизова, посмотрите на них.

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