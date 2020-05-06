"Мы разучились по-детски мечтать". Психолог о разводах и дистанционке во время COVID

Как организовать день, совмещая работу и помощь ребенку в дистанционном обучении? Кажется, что никак. Находясь на "удаленке" и "дистанционке" уже месяц, родители психуют и разрываются между "домашкой", работой и хозяйством, дети стонут и играют на нервах взрослых. Но выход, как оказалось, есть. В "Переговорке" на amic.ru психолог, преподаватель кафедры психологии АлтГУ Гоар Кроян объяснила, как помочь друг другу мирно сосуществовать в период самоизоляции. Детей младшего школьного возраста выручит режим, старшеклассников – определение цели в жизни, а пожилым одиноким людям Гоар рекомендует не стесняться и чаще просить о помощи. Ну а еще в каждой семье должны быть правила (и речь совсем не о запретах). Смотрите новый выпуск "Переговорки" и вы узнаете, что:

02:10 "Нужно организовать день таким образом, чтобы делить 24 часа на промежутки". Составьте расписание, рекомендует психолог. Ребенок должен понимать, какие дела важные и срочные, какие – важные, но не срочные, а какие – не важные, но срочные. Гоар Кроян убеждена, что самоизоляция может стать не только точкой личностного роста, но и семейных отношений.

03:00 "Всегда, когда я работаю с подростками, мы ставим цели". Важно понимать, чего ты хочешь.

04:08 "До какого возраста мы хотим дожить". Важно учиться ставить долгосрочные цели, исходя из генетических особенностей и понимания, чего я хочу достичь в жизни, говорит Гоар. Осознавать свой возраст, понимать, чего ты хочешь в краткосрочный момент, к 18-ти, 20-ти годам и исходя из этого действовать сейчас.

06:50 "Это точка роста для каждой семьи. Потому что мы привыкли избегать". Решать проблему труднее, чем избегать этого решения. "Самоизоляция – хорошее время для того, чтобы понять, с кем я живу, какой у меня выбор", – подчеркивает психолог. Если приходит понимание, что не с тем человеком вы живете, задайте себе вопрос: а что я делаю для этих отношений, каков мой вклад? Ведь отношения – это два человека, а не один. И не должно быть обвинений, прежде всего, важно понять, что я делаю, чтобы отношения стали лучше".

08:36 "Хорошо помогают семейные правила. Если в семье нет правил, мы не знаем свой вклад и обесцениваем вклад другого". Гоар Кроян приводит в пример вклад домохозяйки: ее труд может быть не виден, но он колоссален, а потому необходимо научиться это замечать.

09:07 "Важно в семье делегировать обязанности: какую функцию выполняет муж, жена, ребенок". О том, что обязанности должны быть у всех, в том числе и у детей, причем с раннего возраста. В противном случае глупо требовать от подростка сделать что-то, к чему его не приучили в детстве, удивляясь в ответ протесту.

09:40 "У нас в семье принято чистить зубы, одеваться в чистую одежду, но когда мы говорим "нельзя", у всех возникает вопрос: а что можно?". Если перестроить формулировку, ребенок будет понимать, что он вам помогает.

11:11 "Пить или не пить, курить или не курить – это мой выбор. Мы всегда считаем кого-то виноватыми: мужа, жену, родителей. Но важно осознать собственную ответственность". О том, как вести себя с близким человеком, который злоупотребляет чем-то, и не стать созависимым.

11:54 "Cозависимое состояние – он пьет, а мое состояние зависит от этого человека. Это порочный круг. Состояние "я не виновата" не освобождает от эмоциональной включенности", – уверена психолог.

12.52 "Когда я рационально подхожу к ситуации, я буду задавать вопрос, а в чем ты нуждаешься, муж/жена". Часто люди что-то делают, думая, что помогают, а человек оценивает действия иначе.

14:02 "Нелегко сейчас людям пожилым, особенно если они живут отдельно от детей и внуков. А ведь нас никто не учил просить о помощи. Нас, наоборот, учили: будьте самостоятельны, это твои проблемы и т. д.". Помощи просить не стыдно, психолог советует делать это как можно чаще (особенно пожилым людям, которые остались одни).

15:07 "Нам всегда кажется – если мы помогли, то мы должны, но не нужно забывать и о другом, когда я что-то дарю – я сама радуюсь". Помощь – часто больше, чем деньги, это возможность для человека почувствовать свою значимость, быть включенным в жизнь другого человека.

16:34 "Дефицит или избыток информации приводит к чрезвычайности ситуации". Психолог советует пожилым людям меньше смотреть новостные каналы, поскольку это приводит к расстройству (мы каждый раз подсознательно ждем хороших новостей, а их пока нет).

17:20 "И здоровый человек, рассматривая шкалы шизофрении, решит, что он шизофреник". Мнительным людям психолог рекомендует акцентировать внимание не на болезнях, а на здоровье. Тогда есть шанс, что нормальное состояние восстановится. Почаще спрашивайте себя, а что здорового у меня есть? Здоровые мозги, голова, мое тело удовлетворяет основные потребности – и тогда картина меняется.

18:50 "Момент интересный: когда я не знаю, что будет завтра, послезавтра, а что бы я сделала сейчас? Этому меня научили онкобольные, они точно знают, что нельзя отложить на потом".

19:50 "Кормить детей на "потом" мы точно не станем, поэтому я бы советовала, чтобы мы не обесценивали эти переживания, они есть", – говорит психолог людям, которые сейчас остались без привычного дохода. Не тот момент, когда нужно думать об идеальном благосостоянии, важно обеспечить финансово жизненно необходимый минимум.

20:28 "Наши предки точно не думали о том, как они красиво выглядят, и о том, какая у них машина, скорее всего, они думали, как добыть еду". Только удовлетворяя первичные потребности (сон, еда), человек может здраво мыслить.

21:20 "Мы все хотим путешествовать, хотим увидеть Францию, мир, а говорим – денег нет". О том, что самое время начать изучать страны, которые вы мечтали посетить, и начать путешествовать виртуально.

21:50 "Вкладываться в саморазвитие – лучшее, что мы сейчас можем сделать. Ведь мы часто делаем что-то для кого-то, чтобы быть хорошими, и часто забываем о себе". Используйте момент, развивайтесь и делайте то, о чем вы давно мечтали, для чего раньше не находили времени. Вспомните старые проекты и нереализованные планы.

22:30 "Ученые из Австралии говорят о том, чтобы мы научились как дети наивно мечтать". Смотрите на мир глазами ребенка, и вы увидите красивое, легкое и интересное, рекомендует Гоар Кроян и взрослым, и детям не только в кризис, а всегда.

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