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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 39

, ИА "Амител"
Главное за 7 мая
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Число зараженных в Алтайском крае превысило 600, но за последние сутки выздоровевших оказалось больше, чем заболевших. Во время пандемии в Барнауле снизилась аренда квартир, а регион нарастил производство продуктов. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Число зараженных в Алтайском крае: 605

17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число инфицированных достигло 605, в том числе 65 детей.

За минувшие сутки в Рубцовске – 5 зараженных, в Змеиногорском районе – 3, в Благовещенском районе – 3, в Барнауле – 2, в Рубцовском районе – 2, в Поспелихинском районе – 1, в Родинском районе – 1.

Всего в регионе выздоровело 133 человека, за прошедшие сутки выписали из больниц 23 человека. 

По данным краевого оперштаба на 7 мая, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 36225 человек. Под наблюдением врачей и на самоизоляции – 4611 человек. Сняли с наблюдения 8926 человек.

2
Продуктов производят больше

Производство пищевых продуктов в Алтайском крае в первом квартале 2020 года выросло на 7,8%.

"Нет никаких предпосылок к дефициту пищевой продукции. Полки заполнены, предприятия продолжают работу", – заверил начальник регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

В регионе стали больше выпускать растительных масел, молочных продуктов. У населения возник повышенный спрос на муку и крупы. Производство напитков осталось на прежнем уровне.

Однако с апреля по июль из-за ситуации с коронавирусом остановлен экспорт агропродукции. Власти региона рассчитывают наверстать упущенное до конца 2020 года.

3
Давка во время пандемии

История с давкой в рубцовском торговом центре дошла и до федеральных СМИ. Сюжеты о "небезопасной распродаже" выпустили Первый канал и "Россия 24".

Напомним, во время режима самоизоляции десятки людей собрались в магазине из-за объявления о 50-процентных скидках. Депутат фракции КПРФ в АКЗС, первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ Вероника Лапина назвала такую акцию "лотереей с получением вируса в подарок".

После случившегося администрация города проинформировала местный Роспотребнадзор, а полиции рекомендовали взять на особый контроль район расположения этого объекта торговли, чтобы избежать повторения подобной ситуации.

Позже стало известно, что начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян даже поручил провести проверку по поводу этого инцидента.

4
Квартиры стали дешевле. Это мы об аренде

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, привел к удешевлению аренды квартир в Барнауле.

Согласно данным аналитиков портала "Мир квартир", размер оплаты за однокомнатную квартиру в краевом центре упал почти на 2%, за двухкомнатную – чуть более чем на 3%, а трехкомнатные подешевели на 1%.

Специалисты уверены: это связано с тем, что владельцы квартир, которые раньше занимались посуточной арендой, теперь сдают их на длительный срок. Для привлечения клиентов арендодателям приходится конкурировать друг с другом снижением цены.

В общем, эксперты уверены, что если ситуация не изменится, то к июлю цены могут упасть на 10-20%. Причем даже после восстановления экономической активности и снятия ограничительных мер стоимость не вырастет – многие квартиросъемщики просто не готовы будут платить большие деньги за аренду квартиры.

5
Переманить туристов

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов обратился к губернатору Виктору Томенко с призывом как можно быстрее открыть санатории и отели Белокурихи. Так регион сможет переманить туристов.

"Больно смотреть, как пустуют санатории, отели, закрыты рестораны и кафе. А самое главное – люди сидят без работы! Так быть не должно. Именно поэтому сегодня подготовил письмо на имя губернатора Алтайского края. Мы все вместе должны добиться этой амбициозной цели – первыми в России открыть отели и санатории Белокурихи, чтобы туристы всей страны приехали к нам и в полной мере насладились нашим гостеприимством", – говорит депутат.

Он также отметил, что в Белокурихе нет зараженных, но есть все необходимое, чтобы обеспечить безопасность отдыхающим.

6
Дистанционные пенсии и пособия

Ряд пенсий и пособий теперь можно оформить в ПФР дистанционно. Для этого лишь нужно подать электронную заявку на сайте фонда или на портале "Госуслуги".

По данным алтайского отделения ПФР, сейчас доля подобных обращений составляет около 80%.

Если у человека нет возможности подать заявление через интернет, то территориальные органы фонда свяжутся с заявителем по телефону и получат согласие на оформление пенсии.

 

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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