Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 39

Число зараженных в Алтайском крае: 605

17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число инфицированных достигло 605, в том числе 65 детей.

За минувшие сутки в Рубцовске – 5 зараженных, в Змеиногорском районе – 3, в Благовещенском районе – 3, в Барнауле – 2, в Рубцовском районе – 2, в Поспелихинском районе – 1, в Родинском районе – 1.

Всего в регионе выздоровело 133 человека, за прошедшие сутки выписали из больниц 23 человека.

По данным краевого оперштаба на 7 мая, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 36225 человек. Под наблюдением врачей и на самоизоляции – 4611 человек. Сняли с наблюдения 8926 человек.