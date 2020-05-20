Шестой человек с COVID-19 умер в Алтайском крае. Даты начала турсезона на Алтае до сих пор неизвестны, а вот школы готовятся к последним звонкам в новом формате. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" — читайте в материале amic.ru.
За минувшие сутки:
- в Барнауле выявили 23 новых случаев заражения,
- в Курьинском районе – 3,
- в Рубцовске – 2,
- в Новоалтайске – 2,
- в Первомайском районе – 2,
- в Бийске – 1,
- в Славгороде – 1,
- в Рубцовском районе – 1,
- в Косихинском районе – 1,
- в Бурлинском районе – 1,
- в Шипуновском районе – 1,
- в Завьяловском районе – 1,
- в Каменском районе – 1.
По данным оперштаба на 20 мая, в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 60,2 тыс. человек. Под меднаблюдением и на самоизоляции находсятся 5148 человек.
По данным опертшаба, в госпитале умер житель Славгорода, мужчина 1956 года рождения.
Течение заболевания у пациента было осложнено наличием тяжелых хронических заболеваний эндокринной и сосудистой систем.
Врачи госпиталя на базе горбольницы №5 в Барнауле провели тромболизис (тромболитическую терапию) и все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти жизнь не смогли.
На 31 предприятии Алтайского края обнаружили зараженных коронавирусом. Таковы данные управления Роспотребнадзора на 13 мая. Сейчас таких организаций может быть больше.
Причем в эту статистику попали компании, где зафиксировали более пяти случаев заражения.
О каких конкретно предприятиях идет речь, не сообщается. В ведомстве добавили, что число инфицированных на предприятиях растет вместе с увеличением количества зараженных в регионе.
А ранее amic.ru писал только про три предприятия, где выявили зараженных. Это Корбалихинский рудник, завод "Кучуксульфат" и СГК.
Несколько студентов медицинского университета заразились коронавирусом. Все они живут в одном общежитии.
Первым почувствовал себя плохо студент пятого курса, который параллельно с учебой работает медбратом в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. 19 мая это учреждение закрыли на карантин.
Анализы студента подтвердили наличие COVID-19. Молодого человека госпитализировали. Общежитие перевели в режим обсерватора, а этаж, где живет заболевший, и вовсе закрыли. Сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы у всех проживающих в здании. Обработка результатов продолжается, однако в вузе уже заявляют, что зараженных несколько.
За время пандемии более шести тысяч жителей Алтайского края признали безработными.
Речь идет о людях, которые остались без работы и обратились за помощью к государству. Им выплачивают пособие суммой более 12 тысяч рублей.
Хотя в Министерстве соцзащиты допускают, что таких людей может быть больше.
Последние звонки в алтайских школах в 2020 году пройдут в онлайн-формате. Всему причина — запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии. Поэтому традиционных торжественных линеек в этом году не будет.
Сейчас школы Алтайского края готовят флешмобы, видеофильмы, обращения, прямые включения. Все это дети разместят в соцсетях и на сайтах школ 25 мая.
В некоторых школах все же надеются, что им разрешат проводить линейки в оффлайн-формате. Поэтому откладывают последние звонки на более поздний период.
Подробнее об этом в материале amic.ru.
В большинстве регионах страны представители туриндустрии с 1 июня начнут поэтапный выход из карантина. В Ростуризме заявляют, что сначала откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и арт-отели, а уже потом все остальные.
Во всех регионах правила могут отличаться. Скоро их обсудят с местными властями. Когда откроются курорты Алтайского края, неизвестно. Однако уже сейчас санатории Белокурихи готовятся к приему гостей и надеются, что смогут открыться в июне.
"Мы разработали индивидуальные процедуры, в которых контакт гостей друг с другом будет минимален. Также санатории провели огромную работу по подготовке к открытию сезона: проведена реконструкция лечебных отделений, гостиничного фонда, ресторанов и уличной инфраструктуры. На лето продано уже больше 50% путевок, и первого июня готовы заехать первые 300-400 человек", — сказал Олег Акимов, замгендиректора компании "Курорт Белокуриха".
Неизвестно, когда заработают и турбазы Горного Алтая. "Знаю, что вы ждете открытия турсезона, уже начали подготовку, принимаете заявки. Но подчеркну, что прием туристов будет зависеть исключительно от развития эпидемиологической ситуации", – отметил глава республики Олег Хорохордин.
Устали часами искать ответы на вопросы о пандемии и ограничительных мерах в интернете? Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как оформить больничный работающим пенсионерам в мае 2020;
- как получить выплаты на детей 10 тысяч и 5 тысяч рублей;
- когда закончится учебный год в школах;
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры.
Что еще почитать:
Хотите завести питомца? В Барнауле бесплатно раздают котят с необычными именами.
Самые красивые девушки Барнаула: фоторепортаж amic.ru.
На границе Алтайского края все еще работают пропускные пункты. Кому можно пересекать границу во время пандемии?
Можно ли вернуть деньги за сгоревший тур и что будет с ценами на отдых после эпидемии? Именно этим вопросам посвящен новый выпуск "Переговорки".
"Мамочка, когда ты домой вернешься?" Медсестра рассказала о работе в госпитале Змеиногорска
Комментарии