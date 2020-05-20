Зараженные есть на 30 предприятиях. Минимум

На 31 предприятии Алтайского края обнаружили зараженных коронавирусом. Таковы данные управления Роспотребнадзора на 13 мая. Сейчас таких организаций может быть больше.

Причем в эту статистику попали компании, где зафиксировали более пяти случаев заражения.

О каких конкретно предприятиях идет речь, не сообщается. В ведомстве добавили, что число инфицированных на предприятиях растет вместе с увеличением количества зараженных в регионе.

А ранее amic.ru писал только про три предприятия, где выявили зараженных. Это Корбалихинский рудник, завод "Кучуксульфат" и СГК.