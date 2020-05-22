Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 54

Сколько заболевших в Алтайском крае?

74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число заболевших составило 1184 человека, среди них 144 ребенка.

За минувшие сутки:

в Барнауле выявили 61 новый случай заражения;

в Славгороде – 5;

в Тюменцевском районе – 2;

в Павловске – 1;

в Бийске – 1;

в Новоалтайске – 1;

в Бийском – 1;

в Советском – 1;

в Тальменском районе – 1.

Увеличилось число тяжелых больных, теперь их 30, из них 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. А вот месячный ребенок, которого привезли в тяжелом состоянии в больницу на выходных, по словам врачей, уже идет на поправку.

По данным оперштаба на 22 мая, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 67 тыс. человек.