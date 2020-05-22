Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 54

И снова резкий скачок зараженных и еще один умерший с COVID-19 (не дождемся мы снятия ограничений). В Алтайском крае решают, как увеличить число пунктов для сдачи ЕГЭ, и для предпринимателей ужесточают ответственность за нарушение масочного режима. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число заболевших составило 1184 человека, среди них 144 ребенка.
За минувшие сутки:
- в Барнауле выявили 61 новый случай заражения;
- в Славгороде – 5;
- в Тюменцевском районе – 2;
- в Павловске – 1;
- в Бийске – 1;
- в Новоалтайске – 1;
- в Бийском – 1;
- в Советском – 1;
- в Тальменском районе – 1.
Увеличилось число тяжелых больных, теперь их 30, из них 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. А вот месячный ребенок, которого привезли в тяжелом состоянии в больницу на выходных, по словам врачей, уже идет на поправку.
По данным оперштаба на 22 мая, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 67 тыс. человек.
В Алтайском крае умер десятый пациент с диагнозом COVID-19.
Однако смерть именно от коронавируса подтверждена только у семи человек. По двум ожидается окончательное заключение экспертов. Еще в одном случае установлено, что коронавирусная инфекция не являлась непосредственной причиной смерти, сообщили в оперштабе.
Все умершие имели ряд тяжелых соматических заболеваний, поэтому патологоанатомические исследования занимают определенное время.
Администрация Центрального района и дружинники провели рейд по торговым точкам Барнаула. Они проконтролировали соблюдение масочного режима и наличие информационных листовок и объявлений.
В случае если посетитель находится в магазине без маски, его информируют о необходимости соблюдения ограничений и вправе отказать в обслуживании на кассе. Могут даже вызвать полицию для пресечения нарушения.
Однако этим правилам следуют не все предприниматели. Нарушения выявили в 52 торговых точках. С сотрудниками провели разъяснительную беседу.
"Уважаемые барнаульцы, сегодня во многом от нашей самодисциплины зависит, как долго Барнаул будет жить в режиме ограничительных мер и самоизоляции. Чтобы сократить это время, необходимо неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. По возможности ограничьте личные контакты, не выезжайте большими компаниями за город, старайтесь избегать мест скопления людей. Позаботьтесь о себе и своих близких. Уверен, совместными усилиями мы сможем справиться с угрозой распространения вируса. Берегите себя, будьте здоровы!" – отметил мэр города.
Его перенесли. Экзаменационная кампания стартует 29 июня, а завершится 20 июля.
Процедура пройдет в очном формате, но с соблюдением санитарных норм. Теперь в аудиториях будет находиться меньше людей. Все из-за рекомендаций Роспотребнадзора: выпускники во время экзамена должны сидеть на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Из-за этого в Алтайском крае могут увеличить число пунктов сдачи, примерно на 300.
Сейчас в Минобре прорабатывают этот вопрос. Они рассматривают варианты либо увеличить число школ, либо в каждом пункте задействовать больше классов. В качестве аудиторий для сдачи экзаменов даже рассматривают спортивные и актовые залы, столовые (если они соответствуют всем необходимым нормам).
Полное расписание ЕГЭ-2020 и подробнее о новых правилах можно почитать в материале amic.ru.
С 22 мая санитарные власти Алтайского края ужесточают ответственность предпринимателей за несоблюдение масочного режима.
Высокие темпы распространения инфекции в регионе связаны с тем, что не соблюдаются меры профилактики на предприятиях и в организациях. Роспотребнадзор проверил более 6 тысяч объектов, и на 30% из них выявили нарушения. Предприниматели не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, не измеряют сотрудникам температуру и редко проводят дезинфекцию.
За такие нарушения грозит штраф от 50 до 150 тыс. рублей — для ИП, от 200 до 500 тыс. рублей — для юрлиц.
38 студентов АГМУ, проживающих в общежитии № 3, заразились коронавирусом. У всех болезнь протекает бессимптомно, заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение на базе Краевого госпиталя для ветеранов войн.
Оставшиеся 210 учащихся остаются на карантине в здании общежития. Администрация вуза снабжает их водой и питанием. На карантине они просидят 14 дней.
Тесты на COVID-19 сдали и все сотрудники вуза, которые появлялись в общежитии в течение последних двух недель. Коронавирус у них не обнаружили.
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Комментарии
карантин (где?) в общежитиИ
Пока будут лишь "рекомендации" по борьбе с коронавирусом ни чего хорошего ждать не приходиться!