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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 118

, ИА "Амител"
Главное за 25 июля
Фото: fakty.ua

Фото: fakty.ua

Семь пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за прошедшие сутки, а по ежесуточному приросту зараженных край встал на 10 место. В Республике Алтай Кош-Агачский район продолжает лидировать по приросту заболевших. О главном из темы "коронавирус на Алтае" за 25 июля — в подборке amic.ru.

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+138 зараженных и семь умерших

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Также за сутки зарегистрировано семь летальных исходов: один – от COVID-19, шесть – от иных причин.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 8391 человек. Выздоровели 6313 пациентов (417 за прошедшие сутки). 

Скончались за весь период 186 человек: от коронавирусной инфекции – 73 человека, по иным причинам – 110 человек, на экспертизе – 3 случая.

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Алтайский край на 10 месте

Регион остается в десятке среди регионов России по ежесуточному приросту зараженных коронавирусом.

При этом постепенно край сдает свои позиции. В лидерах за прошедшие сутки оказались Москва – 648 человек за сутки, Свердловская область – 251 случай и ХМАО – 193. А замыкают 10 лидеров Иркутская, Московская области и Алтайский край.

Всего в стране за прошедшие сутки подтвержден 5 871 новый случай коронавируса. За это же время –146 смертей и  8 366 выздоровевших. 

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У соседей

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб. Большинство из них (семь) в Кош-Агачском районе.

Также зафиксирован еще один летальный случай: скончалась 42-летняя жительница Кош-Агачского района. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано семь летальных случаев у пациентов с COVID-19: четыре от COVID-19, три от иных причин.

Всего в регионе 1438 заразились коронавирусом и 945 выздоровели. 

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В качестве информационной профилактики

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Что еще почитать и посмотреть 24 июля: 

  • Ольга Бузова на своей странице во "Вконтакте" прорекламировала Яровое и пообещала приехать в город с концертом
  • Путин поручил создать национальный парк "Салаир" на территории Алтайского края
  • Еще один пожарный, который пострадал в страшной аварии, скончался
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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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