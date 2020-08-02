Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 126

Число зараженных в Алтайском крае приближается к 10 тысячам, а в Барнауле скончался бывший ректор АГМУ Валерий Михайлович Брюханов, которого ранее госпитализировали с коронавирусом. О главном из темы "коронавирус на Алтае" за 2 августа — в подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 109 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.
Кроме того, за сутки скончалось еще трое человек с подтвержденным коронавирусом, из них один – от COVID-19.
Таким образом, число зараженных в крае составляет 9326 человек. 222 пациента с COVID скончались с начала пандемии.
За минувшие сутки в Горном Алтае выявили 25 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразивших достигло 1631.
Кроме того, 1 августа зарегистрирован еще один случай смерти пациента с коронавирусом. Скончалась 82-летняя жительница Кош-Агачского района. COVID-19 у женщины подтвердили 22 июля.
2 августа в Барнауле скончался бывший ректор АГМУ Валерий Михайлович Брюханов. Ранее его госпитализировали с коронавирусом.
Собеседник amic.ru рассказал, что помимо COVID-19 у Валерия Михайловича было тяжелое заболевание. Точную причину смерти установит экспертиза.
Валерий Брюханов родился в Барнауле 1 января 1945 года, окончил лечебный факультет и аспирантуру при кафедре фармакологии Алтайского государственного медицинского института. С 1988 по 2014 годы занимал должность ректора университета.
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