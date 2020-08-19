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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 143

, ИА "Амител"
Главное за 19 августа
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Алтайский край вошел в пятерку регионов Сибири по числу выздоровевших от COVID-19. У каждого 12-го жителя выявили антитела к коронавирусу, а в Барнауле готовятся ко Дню города и надеются, что эпидобстановка не подведет. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 19 августа?

85 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 10887 инфицированных, среди них 943 ребенка.

Еще 55 заболевших зарегистрировали в Барнауле, 7 – в Заринске, по 3 – в Бийске, Новоалтайске, Первомайском и Хабарском районах. Остальные 14 случаев выявили девяти городах и районах края.

За весь период пандемии коронавирусом в регионе уже переболели 9239 человек, из них 105 пациентов выздоровели за последние сутки.

На лечении находится 1361 человек. Тяжелое течение болезни наблюдается у 112 зараженных, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В регионе уже скончалось 287 заболевших, 6 из них – за минувшие сутки. Но коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 111 пациентов.

2
Антитела к коронавирусу

Антитела к коронавирусу есть примерно у каждого 12-го жителя Алтайского края, заявили специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

Из 7511 человек только у 576 выявили антитела (около 8%), в том числе IgM – у 2%, IgG – у 5,5%.

Это значит, что вирус продолжает распространяться среди населения, которое переносит заболевание без симптомов, а коллективный иммунитет постепенно накапливается. 

Иммуноглобулины М (IgM) появляются в первые дни заболевания и говорят о том, что человек заражен. А иммуноглобулины G (IgG) свидетельствуют о перенесенной болезни: они вырабатываются примерно через две недели после начала заболевания.

3
День города состоится?

Празднование 290-летия Барнаула запланировано на 19 сентября 2020.

На день рождения города прилетит одна из лучших пилотажных групп страны – "Стрижи". Авиашоу пройдет над акваторией Оби.

Также в Барнауле планируют провести концерт известного артиста. Имя исполнителя в администрации пообещали назвать уже в ближайшее время.

На площади Сахарова с самого утра будут выступать вокальные и хореографические коллективы города. На пешеходной улице Мало-Тобольской состоится выставка "Город мастеров". На правом берегу реки Оби запланированы показательные выступления бронетанковой техники. Также барнаульцы смогут посетить музыкальный фестиваль с участием лучших духовых оркестров. А в 22:00 во всех районах города, на площади Сахарова и даже на Речном вокзале прогремят салюты.

Но все эти мероприятия состоятся только в том случае, если позволит эпидемиологическая обстановка, добавили в мэрии. Поэтому и точную программу озвучат только в сентябре.

4
Цены могут подлететь
Товары в магазинах могут подорожать осенью на 5-30%, заявила доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. 

По мнению эксперта, рост цен будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь – накроет ли страну вторая волна коронавируса, и введут ли вновь карантинные меры.

Если этого не случится, то продукты подорожают на 2-10%. 

5
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О работе

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Об отдыхе и развлечениях

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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