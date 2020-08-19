Алтайский край вошел в пятерку регионов Сибири по числу выздоровевших от COVID-19. У каждого 12-го жителя выявили антитела к коронавирусу, а в Барнауле готовятся ко Дню города и надеются, что эпидобстановка не подведет. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
85 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 10887 инфицированных, среди них 943 ребенка.
Еще 55 заболевших зарегистрировали в Барнауле, 7 – в Заринске, по 3 – в Бийске, Новоалтайске, Первомайском и Хабарском районах. Остальные 14 случаев выявили девяти городах и районах края.
За весь период пандемии коронавирусом в регионе уже переболели 9239 человек, из них 105 пациентов выздоровели за последние сутки.
На лечении находится 1361 человек. Тяжелое течение болезни наблюдается у 112 зараженных, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
В регионе уже скончалось 287 заболевших, 6 из них – за минувшие сутки. Но коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 111 пациентов.
Антитела к коронавирусу есть примерно у каждого 12-го жителя Алтайского края, заявили специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии.
Из 7511 человек только у 576 выявили антитела (около 8%), в том числе IgM – у 2%, IgG – у 5,5%.
Это значит, что вирус продолжает распространяться среди населения, которое переносит заболевание без симптомов, а коллективный иммунитет постепенно накапливается.
Иммуноглобулины М (IgM) появляются в первые дни заболевания и говорят о том, что человек заражен. А иммуноглобулины G (IgG) свидетельствуют о перенесенной болезни: они вырабатываются примерно через две недели после начала заболевания.
Празднование 290-летия Барнаула запланировано на 19 сентября 2020.
На день рождения города прилетит одна из лучших пилотажных групп страны – "Стрижи". Авиашоу пройдет над акваторией Оби.
Также в Барнауле планируют провести концерт известного артиста. Имя исполнителя в администрации пообещали назвать уже в ближайшее время.
На площади Сахарова с самого утра будут выступать вокальные и хореографические коллективы города. На пешеходной улице Мало-Тобольской состоится выставка "Город мастеров". На правом берегу реки Оби запланированы показательные выступления бронетанковой техники. Также барнаульцы смогут посетить музыкальный фестиваль с участием лучших духовых оркестров. А в 22:00 во всех районах города, на площади Сахарова и даже на Речном вокзале прогремят салюты.
Но все эти мероприятия состоятся только в том случае, если позволит эпидемиологическая обстановка, добавили в мэрии. Поэтому и точную программу озвучат только в сентябре.
По мнению эксперта, рост цен будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь – накроет ли страну вторая волна коронавируса, и введут ли вновь карантинные меры.
Если этого не случится, то продукты подорожают на 2-10%.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- второй этап снятия ограничений: что разрешили в августе;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада.
О работе
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
Что еще почитать и посмотреть 19 августа:
- Как в Барнауле отмечают Яблочный Спас: фоторепортаж amic.ru
- Самый богатый депутат Барнаульской гордумы заработал почти 150 миллионов
- "Железяки одни остались". Барнаул лишился единственного места для тренировки ледолазов
Комментарии