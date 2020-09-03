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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 158

, ИА "Амител"
Главное за 3 сентября
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Алтайском крае в очередной раз внесли изменения в "ковидный" указ. Правительство выделило региону деньги на выплаты медикам, а алтайский вуз боится остаться без профессуры из-за ограничений. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 3 сентября?

64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 34 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 11908 инфицированных, среди низ 968 детей.

Коронавирусом уже переболели 10667 жителей региона, 85 из них выписали из больниц за последние сутки. На лечении находятся 890 человек. Тяжелое течение болезни наблюдается у 121 пациента, на аппарате ИВЛ – 37 из них.

За весь период пандемии в регионе скончался 351 человек (+2 за минувшие сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 130 пациентов.

2
Открываются кинотеатры, театры и бассейны

Губернатор Виктор Томенко внес изменения в "ковидный" указ. Теперь в Алтайском крае разрешено:

  • работать кинотеатрам (при заполнении залов не более 50%);
  • работать учреждениям культуры и искусства, в том числе театрам, концертным залам, Дворцам культуры, сельским клубам (при условии заполняемости зрительных залов не более 50%, общее количество зрителей не может превышать 500 человек);
  • присутствовать зрителям на спортивных мероприятиях (при заполнении трибун не более 25%);
  • посещать бассейны.
3
Вуз может потерять профессоров из-за ограничений

Ректор АГИК Галина Буевич беспокоится, что из-за ковидных ограничений вуз может потерять профессуру. Главное препятствие к работе опытных преподавателей заключается в том, что людям старше 65 лет запрещено очно преподавать.

"Исполняя распоряжение, нам в АГИК пришлось поменять часть профессуры. И получается, что вне учебного процесса остались самые опытные преподаватели, практически отстранены от курсов театральные руководители", – уточнила Буевич на встрече с депутатом Госдумы Иваном Лоором. 

По ее словам, некоторые предметы просто невозможно преподавать дистанционно без потери в качестве обучения.

Она призвала депутата поставить вопрос об исключении вузов культурной направленности из правила о временном запрете на преподавание возрастными педагогами.

4
Медики получат деньги

Правительство РФ выделило Алтайскому краю деньги из резервного фонда на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом.

Регион получит 62,9 млн рублей для обеспечения выплат в соответствии с постановлением № 415 и 90,6 млн на стимулирующие выплаты по постановлению № 484.

Всего с начала эпидситуации из федерального бюджета в регион поступило на выплаты по двум постановлениям более 1,073 млрд рублей. Деньги получили более 10 тысяч специалистов медицинских организаций Алтайского края.

5

 

Антитела у переболевших сокращаются

Количество антител у перенесших коронавирус людей постепенно снижается. И через пять месяцев их становится вдвое меньше. Это может привести к повторному инфицированию, считает Лейла Намазова-Баранова, главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава.

В общем, чтобы побороть COVID-19, недостаточно просто переболеть. Пока вакцинация считается наиболее эффективным методом, так как прививка дает более сильный и долгий иммунитет. При этом вакцинация необходима даже тем, кто перенес заболевание в легкой форме или бессимптомно. 

6
"Шишковка" открыла читальный зал
3 сентября краевая библиотека им. Шишкова открыла единый читальный зал на четвертом этаже.

Доступ к фондам по-прежнему закрыт, но получить литературу читатели смогут из любого зала при предварительном заказе в электронном каталоге библиотеки. В читальном зале можно находиться не больше трех часов.

Существуют также ограничения по количеству человек, которых библиотека может одномоментно принять в читальном зале. Поэтому если вы заранее не закажете себе издания и не забронируете время для занятий, попасть в зал можно будет только при наличии свободных мест и по живой очереди. 

В "Шишковке" также возобновляют проведение офлайн-мероприятий. Но участвовать в них могут не более 50 гостей. Все должны быть в масках, на входе будут измерять температуру.

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О работе

О профилактике

Что еще почитать и посмотреть 3 сентября:

  • Сильно переоценены. Почему барнаульские застройщики отказываются покупать участки "с рук".
  • Три башни, две высотки, одна "свечка". В Барнауле утвердили проект ЖК у ТЦ "Гулливер".
  • В Алтайском крае строят дороги к фермам и селам.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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