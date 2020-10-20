Кого Церковь вспоминает 20 октября?

Так совпало, что в православном календаре 20 октября почитают двух преподобных Сергиев – Печерского и Нуромского, а также двух мучеников – Сергия и Вакха.

Чудотворец и святой Сергий Нуромский жил в XIV веке. Он приехал на Русь из Греции и был учеником Сергия Радонежского. В обители он прожил несколько лет, а после поселился в уединенном месте на реке Нурма, где много времени проводил в молитвах. На него даже нападали разбойники, однако каждый раз Сергию удавалось оставаться в живых. Позже к святому присоединились около 40 паломников, которые тоже стали ввести отшельнический образ жизни. Вскоре вместе они воздвигли храм и построили несколько келий.

О жизни преподобного Сергия Печерского практически ничего неизвестно. Предполагается, что он жил в XII-XIII веках. Его прозвали Послушливым за то, что отрекся от собственной воли и совершил послушание настоятелю.

Мученики Сергий и Вакх были военачальниками и служили при императоре Максимиане (III-IV века). Однажды на друзей донесли за то, что они не поклоняются языческим богам, а исповедуют христианство. В то время это считалось преступлением. Мучеников схватили и истязали. Но они не отреклись от веры. Тогда их приказали убить. Сергий и Вакх приняли мученическую смерть за веру в Христа.