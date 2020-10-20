Народно-христианский праздник – Сергей Зимний – отмечают 20 октября. На Руси считали, что в этот день можно обрести здоровье и красоту, а также навлечь финансовые проблемы. Кто такой Сергей Зимний, чем занимались в этот день наши предки и что старались не делать – читайте в материале amic.ru.
Так совпало, что в православном календаре 20 октября почитают двух преподобных Сергиев – Печерского и Нуромского, а также двух мучеников – Сергия и Вакха.
Чудотворец и святой Сергий Нуромский жил в XIV веке. Он приехал на Русь из Греции и был учеником Сергия Радонежского. В обители он прожил несколько лет, а после поселился в уединенном месте на реке Нурма, где много времени проводил в молитвах. На него даже нападали разбойники, однако каждый раз Сергию удавалось оставаться в живых. Позже к святому присоединились около 40 паломников, которые тоже стали ввести отшельнический образ жизни. Вскоре вместе они воздвигли храм и построили несколько келий.
О жизни преподобного Сергия Печерского практически ничего неизвестно. Предполагается, что он жил в XII-XIII веках. Его прозвали Послушливым за то, что отрекся от собственной воли и совершил послушание настоятелю.
Мученики Сергий и Вакх были военачальниками и служили при императоре Максимиане (III-IV века). Однажды на друзей донесли за то, что они не поклоняются языческим богам, а исповедуют христианство. В то время это считалось преступлением. Мучеников схватили и истязали. Но они не отреклись от веры. Тогда их приказали убить. Сергий и Вакх приняли мученическую смерть за веру в Христа.
Утро 20 октября крестьяне начинали не с завтрака, а с кормления домашнего скота. По традиции печь давали растопить самому младшему члену семьи. По поверью, это должно было сохранить тепло в избе на всю зиму.
На Сергея Зимнего уже заметно становилось холоднее. Но водоемы еще не покрывались льдом. Поэтому народ шел на озеро и опускал в омуты бочки с засоленными огурцами. А когда весной лед таял, то бочки доставали, а соленья подавали на стол. Считалось, что после такого хранения они становились еще вкуснее.
Девушки, которые хотели сохранить красоту и молодость, на Сергиев день умывались кислым молоком. По народной традиции, если при умывании произнести особый заговор, то можно было обрести крепкое здоровье на целый год.
Мужчины в этот день дарили своим женам новые платки. Считалось, что если женщина его наденет 20 октября, то он защитит ее от головных болей.
В Сергиев день не стоит готовить тесто и печь из него пироги. По народному поверью, это могло принести финансовые трудности семье.
Также 20 октября нельзя принимать подарки от людей, которых плохо знали. На Руси считали, что переданные вещи могли принести в дом неудачи тому, кто их подарил.
- Если 20 октября ляжет снег, то зима вступит в свои права на Матренин день (22 ноября).
- Если на Сергея Зимнего снег уже лежит, а на деревьях все еще есть листья, значит, снег скоро растает.
- 20 октября стоит хорошая погода – такая будет в течение следующих трех недель.
- Мутная луна – предвестник морозов и снежной погоды.
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