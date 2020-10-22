Алтайский край оказался на 12-м месте среди регионов по суточному приросту заболевших. Замы губернатора заразились коронавирусом, а психотерапевт дал рекомендации, как не сойти с ума во время пандемии. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
203 новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 17 306 инфицированных, среди них 1278 детей.
Коронавирусом уже переболели 14 759 жителей Алтайского края. За последние сутки из больниц выписали 206 выздоровевших. В госпиталях лежат 1864 человека. В тяжелом состоянии находятся 364 пациента, из них 137 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5779 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.
За время пандемии в регионе скончались 679 зараженных (+11 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 322 пациентов.
Коронавирус подтвердился у четырех заместителей губернатора Алтайского края Виктора Томенко: Дениса Губина, Александра Климина, Александра Лукьянова и Игоря Степаненко. Об этом губернатор сообщил на совещании с главами городов региона.
Некоторые из них лечатся дома, а кто-то – в госпиталях. На рабочих местах остаются трое заместителей председателя правительства: Виталий Снесарь, Данил Ситников и Иван Кибардин. Между ними перераспределили обязанности, работа продолжается.
В ковидном госпитале на базе горбольницы № 12 скопились тела умерших пациентов. Из-за роста смертельных случаев патологоанатомы попросту физически не успевают быстро проводить вскрытия.
Как рассказали в Минздраве, тела вынуждены держать в подвале, потому что в больнице не хватает камер для хранения. Бывают случаи, когда родственники умерших отказываются своевременно получать тела для захоронения, из-за того что семья на карантине или закрыты ритуальные залы.
Чтобы решить проблему, Минздрав предпринял несколько мер. Так, нагрузку патологоанатомов перераспределили, организовали их работу в две смены. Также договорились с ритуальными агентствами Барнаула, чтобы они оперативно оформляли документы для захоронения. Для резервного хранения тел задействуют законсервированный морг горбольницы № 3. Привлечь дополнительных патологоанатомов хотят из числа сотрудников профильной кафедры медуниверситета.
Специалисты рассчитывают, что эти меры позволят решить проблему в течение нескольких дней, сообщает пресс-служба правительства региона.
Из-за пандемии коронавируса многие люди не могут отключиться от тяжелых мыслей и поддаются паническим настроениям. А отсюда – неврозы, беспокойный сон, раздражительность.
Психотерапевт Алексей Дик считает: чтобы сохранить психическое здоровье в это непростое время, нужно как минимум не читать новости, которые не приносят пользу, больше ходить пешком, следить за режимом сна.
Что еще нужно делать, как вовремя снимать стресс и не довести себя до невроза? Обо всем этом Алексей Дик рассказал в эфире "Переговорки".
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