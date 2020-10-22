Сколько заболевших в Алтайском крае 22 октября?

203 новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 17 306 инфицированных, среди них 1278 детей.

Коронавирусом уже переболели 14 759 жителей Алтайского края. За последние сутки из больниц выписали 206 выздоровевших. В госпиталях лежат 1864 человека. В тяжелом состоянии находятся 364 пациента, из них 137 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5779 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.

За время пандемии в регионе скончались 679 зараженных (+11 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 322 пациентов.