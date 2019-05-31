Глава Республики Алтай испек пирожки в форме полумесяца

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин на кулинарном фестивале в Москве испек алтайские пирожки в форме полумесяца. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

"Вчера решил приобщиться к кулинарным традициям Горного Алтая! Готовим традиционные алтайские пирожки в форме полумесяца. Фото с недели Республики Алтай в Москве", – написал он.

Многие его подписчики попросили Хорохордина выложить рецепт пирожков.

По сообщению пресс-службы губернатора, с 30 мая по 6 июня в Москве в ресторане Ruski в проекте Ростуризма "Гастрономическая карта России" пройдет Неделя национальной кухни Республики Алтай, открытие с гала-ужином прошли накануне.

Хорохордин рассказал, что алтайские продукты выглядят так же, как все остальные, но у них особый вкус.

"Такого мяса и молока больше нигде нет. Более 200 видов растений-эндемиков, и вся эта палитра трав используется в приготовлении блюд и в большом количестве уникальных по рецептуре напитков, ежедневно дающих силу и укрепляющих здоровье", – приводятся на сайте Ростуризма слова Хорохордина.

Ранее свои кулинарные способности показал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который в рамках "Ночи музеев" помог сварить йогурт.