Жестко худеешь – быстро жиреешь. Владимир Гордейчик о диетах к Новому году

Кто не мечтал по-быстрому похудеть на несколько килограммов, чтобы эффектно выйти в потрясающем платье на новогоднее торжество? Способов множество, но что выбрать? Amic.ru обратился к Владимиру Гордейчику, директору фитнес-клуба "Магис-спорт", чтобы узнать: как похудеть к Новому году. Фитнес-гуру против экспресс-методов, но кое-что он все же посоветовал.

Владимир Гордейчик считает, что похудеть за месяц можно, но на жесткой диете и с тренировками. При этом уйдет 3-5 кг, а потом вы наградите себя тазом салата "Оливье", свиной рулькой и шампанским. В итоге очень быстро все вернется и даже больше, скажем, +8 кг от достигнутой цифры.

"Виной всему то, что человек долгое время жил в жестких условиях: преодолевал свои желания поесть и нежелания потренироваться. В итоге наступает разрядка и он ест и бездельничает, возвращая потерянные кило", – говорит эксперт.

У диеты не может быть срока "к Новому году". Похудение, здоровье – это стратегия на всю жизнь. Худеть нужно комфортно, теряя правильный вес, а не просто "долой любой ценной". Не слушайте диетологов из интернета. Ваш организм и ваше здоровье – это все очень индивидуально.

"Хотите быть стройным – поменяйте образ жизни. Вы можете есть вместо свинины говядину? Больше включать в рацион рыбы? Отказаться от колбасы? Вы можете выкроить час в день на прогулку или фитнес? Что для вас не проблема – так и поступите. Худеть надо так, чтобы не прикладывать к этому колоссальных усилий", – делится Владимир Гордейчик.

Добейся дефицита калорий

Как обеспечить дефицит калорий? Надо знать свою норму. Для этого в Сети есть калькуляторы, учитывающие вес, возраст, образ жизни. Их показатель условный, но достаточный, чтобы понять: офисной сотруднице надо 1,8-2 тыс. калорий, а грузчику можно и 2,5 тыс.

Учтите: за месяц вы не потеряете жировые отложения, но в объеме уменьшитесь за счет "слива" воды. Стоп. Даже не думайте бежать в аптеку за диуретиками. Лекарственные препараты назначает только врач. Бесконтрольное употребление может навредить здоровью.

Настройся на лучшее

Смотрите на еду по-другому. Перед вами не пирожное с вишенкой, не аппетитная пицца или курочка. Перед вами не награда за преодоленные препятствия. Перед вами белки, жиры и углеводы. Конечно, это не так волнительно и эмоционально. Зато рационально.

При этом многие продукты могут остаться в вашем рационе. Тот же "Оливье". Заправьте его йогуртом и добавьте вместо колбасы отварную курицу. И не надо специально переходить на однопроцентное молоко и творог, то есть на диетические продукты. Жиры в нормальном количестве необходимы организму.

Тренируйся

Регулярные тренировки хороши тем, что разгоняют метаболизм. Грубо говоря, если иногда съедать неплановое пирожное или холодец, они не отложатся кулечком жира на бедрах. Калории превратятся в энергию. Но учтите, тренироваться надо все-таки не спустя рукава, а так, чтобы пульс был выше, чем в состоянии покоя.

Примерная формула для расчетов: 220 минус возраст и умножить на 60%. Получится около 105-110 ударов минуту.

К черту огурцы

Некоторые продукты и напитки способны задерживать в организме воду, а значит давать лишние килограммы и объемы. Не ешьте соленые огурцы и другие пикантные продукты. Особенно если вам 30+.

Помните, алкоголь сопровождается обильной и калорийной закуской. Он снижает возможности тела, и тренировки после бутылочки вина неэффективны. При этом он и сам по себе является тем продуктом, который "запирает" воду в организме.