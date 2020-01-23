Тело мечты и 50 тысяч рублей: масштабный фитнес-проект для женщин стартует в Барнауле

Когда счастлива женщина, счастливы все вокруг. А одним из составляющих счастья женщины, как известно, является здоровое, красивое и стройное тело. Именно на его обретение и направлен проект Wow Woman.

Проект рассчитан на шесть недель. И все это время участницы будут тренироваться под контролем опытных кураторов, соблюдать рекомендации по питанию, встречаться и работать с экспертами проекта: психологами, диетологами, эндокринологами, массажистами. Программы для участниц корректируются индивидуально, но при этом они адаптированы как для занятий в зале, так и для тренировок в домашних условиях.

Именно поэтому проект подходит всем и принять участие в нем можно даже находясь за пределами города. Хотя у тех, кто находится в городе, будет одна дополнительная возможность – они смогут проверить свои силы, приняв участие в сдаче ряда норм ГТО.

Проект уже поддерживают более 30 партнеров, и на сегодняшний день сформирован общий призовой фонд в размере 120 тысяч рублей. Мотивация – это ключевой элемент успеха в любом деле, поэтому призы ждут абсолютно каждую участницу. А за лучшие результаты предусмотрен суперприз на сумму 50 тысяч рублей. Подведение итогов проекта и вручение призов состоится 22 марта на большом праздничном гала-ужине.

"Мы создаем Wow Woman не просто как краткосрочный проект для похудения, но во многом как основу будущего большого женского сообщества, объединенного общими целями, – рассказала владелица сети женских тренажерных залов Body Club Марина Палагина. – И через шесть недель нам важно будет помочь участницам сохранять и улучшать достигнутые результаты, поддерживать полученный в проекте уровень энергии и мотивации. Мы продолжим организовывать встречи с экспертами. И мы будем рады видеть всех, кто давно готов к качественным и долгосрочным изменениям".

Генеральные партнеры: интерьерная студия красоты Kenya beauty room, студия маникюра "Дважды-Два".

Сеть женских тренажерных залов Body Club

г. Барнаул, ул. Брестская, 18

ул. Власихинская, 166 (ТЦ "Заря")

Телефон: 8 (901) 206 05 11

Сайт

Instagram