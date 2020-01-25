«АлтайБаскет» обыграл «Зенит-2»

Очередной матч российской баскетбольной Суперлиги во втором дивизионе группы "А" состоялся в Барнауле накануне, 24 января. "АлтайБаскет" принимал "Зенит-2" из Санкт-Петербурга.

Барнаульцы создали себе задел в середине второй десятиминутки, когда в течение трёх минут набрали 12 безответных очков — 43:28, сообщает "Алтайский спорт". В третьей четверти максимальный перевес в пользу хозяев составлял 29 очков – 72:43. В итоге победа "АлтайБаскета" — 85:74.

Барнаульцы сейчас на третьем месте турнирной таблицы, команда из северной столицы — на пятом. Сегодня, 25 января, "АлтайБаскет" и "Зенит-2" проведут повторный матч. Он состоится в СК "Победа". Начало в 17:00.