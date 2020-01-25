«Счастливой и долгой семейной жизни!»: Томенко поздравил алтайского пограничника

Праздничное мероприятие, посвященное 20-летию со дня основания Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, состоялось в Барнауле сегодня, 25 января.

Губернатор Виктор Томенко поздравил пограничников и отметил, что за два десятка лет сотрудники Погрануправления проделали большой объем работы, они постоянно решают сложные задачи и нередко совершают героически поступки для обеспечения порядка на госгранице.

Также сегодняшний день стал днем свадьбы сотрудника пограничной службы Максима Пушкова и его избранницы Анны. Томенко поздравил молодоженов, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

"В присутствии ваших сослуживцев и коллег хочу поздравить и пожелать счастливой и долгой семейной жизни. Желаю, чтобы служба была обеспечена надежным тылом, спокойным домом, большой и счастливой семьей. Желаю много-много счастья на вашем жизненном пути!" — сказал глава региона.