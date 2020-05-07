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Скандал с давкой в алтайском ТЦ дошел до федерального уровня

, ИА "Амител"
Сюжеты о распродаже во время пандемии вышли на Первом канале и "России 24"
Фото: instagram.com/bespredelrubtsovska

Фото: instagram.com/bespredelrubtsovska

Федеральные СМИ заинтересовались распродажей в одном из торговых центров Рубцовска во время режима самоизоляции. Сюжеты, посвященные инциденту, выпустили Первый канал и "Россия-24" (посмотреть можно здесь, с 25-й минуты).

Как уже сообщал amic.ru, десятки людей собрались в магазине из-за объявления о 50-процентных скидках. Депутат фракции КПРФ в АКЗС, первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ Вероника Лапина назвала такую акцию "лотереей с получением вируса в подарок".

После случившегося мэр Дмитрий Фельдман провел совещание. В частности, администрация проинформировала местный Роспотребнадзор, а полиции рекомендовали взять на особый контроль район расположения этого объекта торговли, чтобы избежать повторения подобной ситуации.

Позже стало известно, что начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян поручил провести проверку по факту инцидента.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

7.05.2020 13:16
Как то так

Ждём плач от хозяев центра "Мой бизнес разрушили проверками"

7.05.2020 13:18
- гость -

А вы что хотели? Когда бабы видят распродажу трусов с лифчиками, да еще и с 50% скидкой, то у них просто планка падает и затмевает все ваши вирусные предупреждения!

7.05.2020 13:25
!

да да, вы не написали что давка была за лифаками

7.05.2020 13:32
- гость -

Народ нищий. Поэтому достоинство побоку, жопу подставят за бесплатную пиццу или гамбургер.

7.05.2020 13:32
- гость -

7.05.2020 13:18
- гость -
А вы что хотели? Когда бабы видят распродажу трусов с лифчиками, да еще и с 50% скидкой, то у них просто планка падает и затмевает все ваши вирусные предупреждения!
-----------
А когда мужики на пиво видят скидку 50% у них типа планка не падает? К чему ваш этот высер насчет баб?

7.05.2020 13:36
- гость -

В армии ругались со старшиной, который из 7 рублей ежемесячного солдатского довольствия хотел забрать 5 рублей на сапожный крем и ткань для подшивы воротничков гимнастерок. Два армяна, которым родители каждый месяц посылали много денег, смотрели на нас презрительно и говорили, что русские за рубль удавятся.

7.05.2020 13:41
- гость -

А когда мужики на пиво видят скидку 50% у них типа планка не падает? К чему ваш этот высер насчет баб?

Заблуждаетесь. Если на пиво скидка 50% , то его брать не будут, так как это означает, что оно испортилось и его выставили по дешевке в надежде получить малую прибыль за счет опущенных ханыг. В давке за лифаками все опущенные, разницу понимаете?

7.05.2020 13:49
- гость -

7.05.2020 13:32
- гость -
Ты видимо и есть та баба в последних чистых трусах...

7.05.2020 14:03
- гость -

... каждое утро и каждый вечер во всех автобусах Барнаула ...

7.05.2020 14:06
- гость -

7.05.2020 14:03
- гость -
... каждое утро и каждый вечер во всех автобусах Барнаула ...

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

7.05.2020 14:46
Элен

Давка не за хлебом, а за тряпками! Это не нищета, это жадность и алчность.

7.05.2020 16:08
Иsтина

И это в городе, который последние 2 дня лидирует в крае по приросту заразившихся!!!

7.05.2020 16:08
- гость -

7.05.2020 13:41
- гость -

Заблуждаетесь. Если на пиво скидка 50% , то его брать не будут, так как это означает, что оно испортилось и его выставили по дешевке в надежде получить малую прибыль за счет опущенных ханыг. В давке за лифаками все опущенные, разницу понимаете?
--------------
Расхватаете за милую душу, так как жадность и тяга к алкоголю сильнее доводов разума.

7.05.2020 16:08
- гость -

7.05.2020 13:49
- гость -

Ты видимо и есть та баба в последних чистых трусах...
--------
А я думаю, это ты - баба в трусах. И докажи, что это не так.

7.05.2020 16:35
- гость -

13:49 и 16:08 Девочки,не ссорьтесь.

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