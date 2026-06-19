Как избежать экстренных ситуаций в длительной автопоездке?
Не испортить отдых поможет следование ПДД и планирование поездки
19 июня 2026, 12:30, ИА Амител erid: 2W5zFGuSyjP
Лето — пора отпусков, и некоторые автолюбители предпочитают добираться к местам отдыха на автомобиле. Однако омрачить поездку может множество явлений, избежать которых помогут правильная подготовка и строгое следование правилам дорожного движения. Специально для тех, кто готов приобщиться к автомобильному туризму, о главных рекомендациях и правилах таких путешествий напоминает amic.ru.
Безопасность заранее
Любое путешествие требует подготовки. В случае с автотуризмом — начать стоит с проверки технического состояния вашего транспортного средства. Разумеется, для этого лучше посетить СТО: осмотр собственными силами может оказаться слишком поверхностным, что в дальнейшем чревато ДТП или как минимум экстренной остановкой.
С собой в дорогу, помимо документов, обязательной медицинской аптечки и световозвращающего жилета, необходимо взять инструменты для оперативного ремонта автомобиля и, конечно же, запасное колесо. Не помешают в пути также наличные деньги, продукты питания с долгим сроком хранения и вода.
Кроме того, перед началом путешествия необходимо проинформировать близких о деталях поездки — маршруте и предполагаемом времени прибытия и возвращения.
Правила за городом
Значительная часть туристического маршрута наверняка будет связана с перемещением по загородным трассам. Предельная скорость на них, как правило, составляет 90 км/ч. На автомагистралях лимит составляет до 110 км/ч.
«Уважаемые автомобилисты, помните, что при поездке необходимо учитывать дорожную обстановку, погодные условия, интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Кроме того, требуется соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию между автомобилями и боковой интервал, а также своевременно использовать указатели поворотов», — обращаются к участникам дорожного движения в Госавтоинспекции Алтайского края.
Кроме того, не стоит забывать, что при приближении к населенным пунктам следует быть наиболее осторожными и внимательными, особенно в темное время суток. Водителям необходимо заблаговременно и плавно снизить скорость перед таким участком дороги.
В некоторых случаях риски на междугородних трассах могут быть связаны с выходом на проезжую часть скота или диких животных. В этом случае автомобилисту следует соблюдать скоростной режим и обращать внимание на предупреждающие дорожные знаки.
Необходимая вещь
Покинув автомобиль вне населенного пункта, водитель становится пешеходом и должен надеть световозвращающий жилет, даже в случае короткой остановки.
Ответственность за выход из автомобиля вне населенного пункта без жилета предусмотрена частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Это предупреждение или штраф на сумму 500 рублей.
Если же водитель попал в аварию и перемещается по месту ДТП без жилета, к нему могут применить санкции, предусмотренные частью 1 статьи 12.27 КоАП — "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием". В данном случае величина штрафа составит уже тысячу рублей.
Важность отдыха
Частым спутником водителя в долгих поездках становится утомление. Данному состоянию сопутствуют потеря скорости реакции и снижение концентрации. Уставший водитель может испытывать серьезные трудности в управлении транспортным средством и представлять опасность для себя, своих пассажиров и других участников движения.
Минимальное количество сна, при котором водитель способен управлять автомобилем без снижения качества вождения, составляет пять часов. Сон менее четырех-пяти часов, согласно статистическим данным, увеличивает риск ДТП вдвое.
В связи с этим в длительной поездке водителю необходимо соблюдать режим отдыха. Даже короткий сон в автомобиле, остановившись в безопасном месте, может положительно сказаться на дальнейшем качестве управления машиной. В случаях серьезного переутомления поездку стоит немедленно приостановить для полноценного отдыха.
Помощь придет
Прекратить поездку стоит и в ситуациях, когда водителю или пассажиру в дороге стало плохо. Необходимо принять соответствующие медикаменты из автомобильной аптечки и подождать, пока они подействуют. Так как некоторые препараты могут вызвать сонливость, немедленно начинать поездку после этого не стоит.
Остановка на междугородных трассах разрешена на правой обочине или у правого края дороги. Необходимо включить аварийную сигнализацию и немедленно прекратить движение, а также выставить знак аварийной остановки. В случае вынужденной остановки допускается остановить автомобиль в местах, где она запрещена соответствующими знаками или дорожной разметкой.
Кроме того, на междугородных дорогах можно вызвать скорую медицинскую помощь. Для этого необходимо набрать номер 112, а в разговоре с диспетчером — назвать трассу, номер километра и другие доступные ориентиры.
ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531Социальная реклама
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