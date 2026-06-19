Не испортить отдых поможет следование ПДД и планирование поездки

19 июня 2026, 12:30, ИА Амител erid: 2W5zFGuSyjP

Загородная поездка / Фото: сгенерировано нейросетью DALL-E

Лето — пора отпусков, и некоторые автолюбители предпочитают добираться к местам отдыха на автомобиле. Однако омрачить поездку может множество явлений, избежать которых помогут правильная подготовка и строгое следование правилам дорожного движения. Специально для тех, кто готов приобщиться к автомобильному туризму, о главных рекомендациях и правилах таких путешествий напоминает amic.ru.

Безопасность заранее

Любое путешествие требует подготовки. В случае с автотуризмом — начать стоит с проверки технического состояния вашего транспортного средства. Разумеется, для этого лучше посетить СТО: осмотр собственными силами может оказаться слишком поверхностным, что в дальнейшем чревато ДТП или как минимум экстренной остановкой.

С собой в дорогу, помимо документов, обязательной медицинской аптечки и световозвращающего жилета, необходимо взять инструменты для оперативного ремонта автомобиля и, конечно же, запасное колесо. Не помешают в пути также наличные деньги, продукты питания с долгим сроком хранения и вода.

Кроме того, перед началом путешествия необходимо проинформировать близких о деталях поездки — маршруте и предполагаемом времени прибытия и возвращения.

Правила за городом

Значительная часть туристического маршрута наверняка будет связана с перемещением по загородным трассам. Предельная скорость на них, как правило, составляет 90 км/ч. На автомагистралях лимит составляет до 110 км/ч.

«Уважаемые автомобилисты, помните, что при поездке необходимо учитывать дорожную обстановку, погодные условия, интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Кроме того, требуется соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию между автомобилями и боковой интервал, а также своевременно использовать указатели поворотов», — обращаются к участникам дорожного движения в Госавтоинспекции Алтайского края.

Кроме того, не стоит забывать, что при приближении к населенным пунктам следует быть наиболее осторожными и внимательными, особенно в темное время суток. Водителям необходимо заблаговременно и плавно снизить скорость перед таким участком дороги.

В некоторых случаях риски на междугородних трассах могут быть связаны с выходом на проезжую часть скота или диких животных. В этом случае автомобилисту следует соблюдать скоростной режим и обращать внимание на предупреждающие дорожные знаки.

Необходимая вещь

Покинув автомобиль вне населенного пункта, водитель становится пешеходом и должен надеть световозвращающий жилет, даже в случае короткой остановки.

Ответственность за выход из автомобиля вне населенного пункта без жилета предусмотрена частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Это предупреждение или штраф на сумму 500 рублей.

Если же водитель попал в аварию и перемещается по месту ДТП без жилета, к нему могут применить санкции, предусмотренные частью 1 статьи 12.27 КоАП — "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием". В данном случае величина штрафа составит уже тысячу рублей.

Важность отдыха

Частым спутником водителя в долгих поездках становится утомление. Данному состоянию сопутствуют потеря скорости реакции и снижение концентрации. Уставший водитель может испытывать серьезные трудности в управлении транспортным средством и представлять опасность для себя, своих пассажиров и других участников движения.

Минимальное количество сна, при котором водитель способен управлять автомобилем без снижения качества вождения, составляет пять часов. Сон менее четырех-пяти часов, согласно статистическим данным, увеличивает риск ДТП вдвое.

В связи с этим в длительной поездке водителю необходимо соблюдать режим отдыха. Даже короткий сон в автомобиле, остановившись в безопасном месте, может положительно сказаться на дальнейшем качестве управления машиной. В случаях серьезного переутомления поездку стоит немедленно приостановить для полноценного отдыха.

Помощь придет

Прекратить поездку стоит и в ситуациях, когда водителю или пассажиру в дороге стало плохо. Необходимо принять соответствующие медикаменты из автомобильной аптечки и подождать, пока они подействуют. Так как некоторые препараты могут вызвать сонливость, немедленно начинать поездку после этого не стоит.

Остановка на междугородных трассах разрешена на правой обочине или у правого края дороги. Необходимо включить аварийную сигнализацию и немедленно прекратить движение, а также выставить знак аварийной остановки. В случае вынужденной остановки допускается остановить автомобиль в местах, где она запрещена соответствующими знаками или дорожной разметкой.

Кроме того, на междугородных дорогах можно вызвать скорую медицинскую помощь. Для этого необходимо набрать номер 112, а в разговоре с диспетчером — назвать трассу, номер километра и другие доступные ориентиры.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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