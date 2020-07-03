В Барнауле полиция задержала четверых мужчин, которые незаконно "обыскали" прохожего

В Алтайском крае задержали четырех человек, которые незаконно обыскали барнаульца, предъявив студенческие билеты. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Инцидент произошел накануне. Во время прогулки с девушкой к 23-летнему жителю краевой столице подъехала машина, из которой вышли неизвестные. Они подошли к паре, показали документы, похожие на студенческие билеты и начали его обыскивать.
Не обнаружив у молодого человека ничего, на их взгляд, подозрительного, неизвестные отпустили его. Девушка при этом сняла видео, которое попало в интернет и вызвало общественный резонанс, а пострадавший пришел с заявлением в участок.
Полицейские быстро установили личности подозреваемых – ими оказались четверо жителей Барнаула 24-25 лет. Разумеется, никаким сотрудниками органов они не являются, а пострадавшего с его спутницей они посчитали закладчиками и пытались найти у них запрещенные вещества.
Как отметили правоохранители, версия с "противодействием" раскладке наркотиков не выдерживает никакой критики – по информации полиции, молодые барнаульцы уже не первый раз проводят подобный "обыск". На данный момент решается вопрос о возбуждении административного дела.
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