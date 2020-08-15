Не вспышка, а эпизоотия. Роспотребнадзор дал пояснения о чуме на Алтае

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Алтай указало на неверную трактовку в СМИ сообщения ведомства о чумной эпизоотии в регионе.
По оценке специалистов, ни о какой "вспышке чумы" речи не идет. Это другой термин и он не применим к случаю с эпизоотией, уточнили в Роспотребнадзоре.
"В 2020 году сотрудниками Алтайской противочумной станции выявлены чумные эпизоотии на пяти участках: окрестности озер Зерлюколь-Нур и Каракуль; Средина Чаган-Узуна; Вершина Калгут; Калгуты; Акалаха. Последние три участка расположены на плато Укок и выявлены впервые более чем за 60-летний период наблюдения (с 1958 г.), – констатировали в ведомстве. – Эта ситуация не может не тревожить, потому что здесь высокая численность носителей: серого сурка – на отдельных участках до 400 особей на кв. км; длиннохвостого суслика, даурской пищухи".
В связи с угрозой заражения людей по распоряжению главного государственного санитарного врача Республики Алтай принято решение об отказе туристам в посещении плато Укок.
Исключение сделано только для жителей села Джазатор, которые используют его для зимнего выпаса скота. Принимаются и другие меры. О них amic.ru уже писал.
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