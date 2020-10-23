В поликлиниках Барнаула открыли новые кол-центры

В Барнауле запустили новые кол-центры на базе городских медучреждений, сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.
Это поможет части заболевших проконсультироваться со специалистами в дистанционном формате. Мера призвана снизить влияние эпидемиологической обстановки на качество медицинского обслуживания.
В ведомстве уточнили, что для оперативной работы с обращениями пациентов в поликлиниках краевой столицы организовали больше сотни рабочих мест. Аналогичным образом планируют поступить в медучреждениях Бийска и Рубцовска.
Позвонить в кол-центр в Барнауле можно по следующим телефонам:
- 560-876 (поликлиника № 1);
- 560-936 (поликлиника № 3);
- 560-979 (больница № 3);
- 560-950 (больница № 5, пр. Калинина);
- 560-946 (больница № 5, ул. Кулагина);
- 560-966 (поликлиника № 7);
- 560-009 (поликлиника № 9);
- 560-866 (поликлиника №10)
- 560-939 (больница № 10);
- 560-986 (больница № 12, взрослое);
- 560-922 (поликлиника № 14, взрослое);
- 560-878 (больница № 11);
- 560-899 (поликлиника № 12).
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