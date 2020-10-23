В поликлиниках Барнаула открыли новые кол-центры

В Барнауле запустили новые кол-центры на базе городских медучреждений, сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

Это поможет части заболевших проконсультироваться со специалистами в дистанционном формате. Мера призвана снизить влияние эпидемиологической обстановки на качество медицинского обслуживания.

В ведомстве уточнили, что для оперативной работы с обращениями пациентов в поликлиниках краевой столицы организовали больше сотни рабочих мест. Аналогичным образом планируют поступить в медучреждениях Бийска и Рубцовска.

Позвонить в кол-центр в Барнауле можно по следующим телефонам: