БК "Барнаул" отправился на первый выезд нового сезона

Баскетболисты клуба "Барнаул" уехали на первый выезд нового сезона. Матчи Суперлиги-2 команда Евгения Горева проведет в Чебоксарах и Тобольске.

В четверг, 29 октября, "Барнаул" сразится с одним из фаворитов турнира – "Чебоксарскими Ястребами". В прошлом сезоне баскетболисты из столицы Чувашской Республики стали победителями Суперлиги-2. В этом чемпионате "Ястребы" сохранили всех лидеров и вновь претендуют на первое место. Игра в Чебоксарах начнется в 22 часа по барнаульскому времени.

Затем в воскресенье, 1 ноября, алтайские баскетболисты в Тобольске сыграют с "Нефтехимиком". В этом сезоне "Барнаул" и "Нефтехимик" уже встречались на групповом этапе розыгрыша Кубка России. Тогда алтайская команда победила со счетом 104:71. Игра в Тобольске начнется в 17 часов по барнаульскому времени.

Трансляцию матчей в Чебоксарах и Тобольске можно посмотреть на сайте Российской Федерации баскетбола.