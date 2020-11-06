На таскавшую ребенка за волосы новосибирскую медсестру завели уголовное дело

Следователи завели уголовное дело в отношении медсестры клинической туберкулезной больницы Новосибирска, которая схватила малолетнего ребенка за волосы и бросила на кровать.

Как сообщили в ведомстве, женщине вменяют ст. 156 УК РФ "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением".

Как уже писал amic.ru, ранее в соцсетях стал активно распространяться ролик, на котором медработница жестоко обращается с ребенком. Тогда в областном Минздраве заявили, что женщину уже отстранили от работы.

Позднее 35-летняя медсестра объяснила свой поступок мокрыми руками. Она рассказала, что хотела лишь успокоить девочку, которая бегала по коридору после купания. Женщина схватила пациентку под мышку, но та начала вырываться. Испугавшись, что малышка может выскользнуть из мокрых рук, медработница схватила ее за волосы, чтобы не уронить, пишет Life.ru.