Бийчане жалуются на стаю бродячих собак

Бийчане пожаловались на бродячих собак, разгуливающих по району АБ. Снимки разместили в паблике "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".

"Если бы их стерилизовали, то сейчас не видели бы такой картины. Может бюджет в городе маловат? Или организаций не хватает? Как трагедия случится, я думаю, быстро порядок наведут", — заявил местный житель.

Большинство комментаторов согласилось с тем, что четвероногих необходимо отлавливать и стерилизовывать.

"На Петрова такая же ситуация, при том, что живут они рядом с детским садом еще и 3 больница. Не стерилизованные они это точно так как щенков куча, — рассказала другая бийчанка. — Звонила накормили обещаниями, просила, чтоб заведующая садика позвонила. Итог: как жили, так и живут, а в садик водить ребенка страшно".

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на свору бродячих собак, которая забредает на территорию школы № 126 и пугает детей.

По ее словам, с 4 февраля произошло уже несколько случаев нападения на детей. Женщина опасается, что если вовремя не принять меры, то школьники могут пострадать от укусов.

Горожанка уточнила, что один раз на территорию уже приезжали представители приюта "Ласка", которые отлавливают бездомных животных в краевой столице, однако псы успели заблаговременно покинуть зону отлова.