Такой день. Перекрытие алтайских трасс и новые правила продажи алкоголя

Первый день весны в Алтайском крае начался с сильной метели. Последствия продолжают устранять. К вечеру 1 марта остаются закрытыми для всех видов транспорта пять региональных автодорог.

Нарушил снегопад и работу общественного транспорта. Так, в Барнауле из-за заметенных путей ненадолго приостановили работу трамваев. После расчистки электротранспорт возобновил перевозку пассажиров. Барнаульский автовокзал в связи с непогодой отменил свыше 90 рейсов.

В связи с непогодой в краевой столице резко подскочила стоимость услуг такси. Вместо поездки на личном авто многие предпочли вызвать водителя, что привело к повышению спроса и росту стоимости проезда почти в два раза.

Вступили в силу поправки к закону о регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края. Новая редакция закона ужесточает требования к заведениям общепита, реализующим спиртное.

21-ю годовщину подвига десантников 6-й роты отметили возложением цветов в Барнауле на Аллее Памяти на улице Малахова. В торжественном мероприятии приняли участие руководители органов власти, силовых ведомств, Росгвардии, воспитанники кадетских корпусов, представители ветеранских, общественных организаций.

Сотрудники МЧС спасли ребенка во время пожара в Новоалтайске. К моменту прибытия пожарных огнем были охвачены гараж и кровля дома. Ученицу четвертого класса эвакуировали в безопасное место. Взрослых в доме не было.

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2340. За сутки в лабораториях подтвердили еще 133 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 43 666 человек.