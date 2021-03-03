Все трассы открыли для движения в Алтайском крае

В связи с улучшением погодных условий на местных и федеральных трассах в Алтайском крае сняли все ограничения. Об этом сообщает официальный сайт региона.

"На данный момент полностью открыто движение на автодорогах Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница с Новосибирской областью и Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан", – говорится в сообщении.

В региональном Минтрансе отметили, что на дорогах края задействовали 548 единиц снегоуборочной техники. Водителей просят быть внимательными и аккуратными.

Напомним, из-за метели и снегопада в Алтайском крае перекрывали шесть региональных автодорог и две федеральные.