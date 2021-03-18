Диетолог перечислила продукты, которые помогают лучше засыпать и высыпаться

Перед сном лучше отказаться от обильных приёмов пищи, алкоголя и напитков с кофеином. Вместо этого незадолго до сна лучше перекусить теми продуктами, которые положительно сказываются на качестве сна, рассказала диетолог Салли Ши-По Поон, пишет Lenta.ru.

По её словам, люди быстрее засыпают и дольше спят после употребления пищи с триптофаном. Сюда можно отнести молоко, сыр, бобы, мясо курицы и индейки, а также яйца, рыбу и орехи.

При этом последние три продукта также содержат мелатонин. Этот гормон налаживает циркадные ритмы, улучшает качество сна и помогает быть бодрее после пробуждения.

Чтобы высыпаться, также нужно употреблять пищу с селеном: мясо, молочные и морепродукты, орехи, злаки. Кроме того, рекомендуется за час до сна ежедневно съедать пару киви. Этот фрукт поможет быстрее уснуть и реже просыпаться по ночам.

Ранее диетолог и нутрициолог Лаура Форд назвала причины, почему людей тянет к сладкому, и перечислила способы побороть это желание.