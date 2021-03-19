Глава Алтая Олег Хорохордин попросил прокуратуру проверить чиновников на коррупцию

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин попросил прокурора региона Анатолия Богданчикова помочь с проверкой на коррупцию членов правительства и чиновников, связанных с реализацией крупных проектов. Правоохранитель пообещал, что при выявлении нарушений ведомство примет "самые жёсткие меры".

Как пишет пресс-служба правительства региона, сейчас проверку должностных лиц проводит комиссия по профилактике коррупционных нарушений аппарата главы и правительства.

Хорохордин напомнил о задержании министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и попросил исключить такие ситуации в будущем.

"Все должностные лица в своей работе должны строго соблюдать антикоррупционное законодательство, установленные обязанности, запреты и ограничения. Только при таком условии мы добьёмся положительных результатов в нашей работе", – сказал глава Горного Алтая.

Отдельно Хорохордин поручил Минэкономразвитию региона изучить общероссийский опыт по централизации госзакупок и предложить изменения органа, который определяет поставщиков в регионе.

Напомним, о задержании Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова стало известно 10 марта. Чиновников обвиняют в получении взяток в размере как минимум 13 млн рублей. По версии следствия, деньги передавали в качестве вознаграждения за заключение государственных контрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами и иное содействие.

Обвиняемых заключили под стражу, а одному из барнаульских бизнесменов предъявили обвинение в даче взяток чиновникам. По версии следствия, 65-летний гендиректор коммерческой организации передал главе республиканского Минздрава и его помощнику частями взятку в размере не менее 2,6 млн рублей за предоставление преимуществ на поставку медицинского оборудования для комплектации республиканской больницы.