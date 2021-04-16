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Раздельный сбор мусора организуют на 18 площадках в Барнауле

, ИА "Амител"
Мобильные точки откроются в различных районах города 17 апреля
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

17 апреля в Барнауле будут действовать 18 точек раздельного сбора отходов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Стационарные точки будут работать с 10:00 до 13:00 рядом с гипермаркетом "Леруа Мерлен" (Павловский тракт, 192а, территория летнего садового центра), а с 12:00 до 15:00 — на площадке по проспекту Ленина, 106. Мобильные пункты проедут по четырём маршрутам.

Первый маршрут:

  • 10:00-10:30 – пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;
  • 10:45-11:20 – микрорайон "Дружный";
  • 11:30-12:00 – ТРЦ "Малина", ул. Попова, 82;
  • 12:10-12:35 – парк "Эдельвейс";
  • 12:50-13:20 – ул. Телефонная, 54.

Второй маршрут:

  • 10:00-10:30 – ул. Энергетиков, 2;
  • 10:40-11:10 – ЖК "Балтийская Крепость";
  • 11:20-12:00 – пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;
  • 12:10-12:35 – "Квартал 2000" (между ул. Взлётной, 13 и ул. Взлётной, 7);
  • 12:50-13:20 – ТРЦ "Огни".

Третий маршрут:

  • 10:00-10:40 – ТРЦ "Гулливер";
  • 10:50-11:20 – ул. Молодёжная, 54;
  • 11:30-12:00 ул. Союза Республик, 44.

Четвёртый маршрут:

  • 10:00-10:30 – ул. Чкалова, 57;
  • 10:40-11:10 – пр. Комсомольский, 44;
  • 11:20-11:50 – парк "Изумрудный", центральный вход.

Всё вторсырьё, собранное на акции, отправят на переработку. Узнать перечень принимаемых отходов можно на странице мероприятия.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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