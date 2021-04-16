Раздельный сбор мусора организуют на 18 площадках в Барнауле

17 апреля в Барнауле будут действовать 18 точек раздельного сбора отходов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Стационарные точки будут работать с 10:00 до 13:00 рядом с гипермаркетом "Леруа Мерлен" (Павловский тракт, 192а, территория летнего садового центра), а с 12:00 до 15:00 — на площадке по проспекту Ленина, 106. Мобильные пункты проедут по четырём маршрутам.
Первый маршрут:
- 10:00-10:30 – пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;
- 10:45-11:20 – микрорайон "Дружный";
- 11:30-12:00 – ТРЦ "Малина", ул. Попова, 82;
- 12:10-12:35 – парк "Эдельвейс";
- 12:50-13:20 – ул. Телефонная, 54.
Второй маршрут:
- 10:00-10:30 – ул. Энергетиков, 2;
- 10:40-11:10 – ЖК "Балтийская Крепость";
- 11:20-12:00 – пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;
- 12:10-12:35 – "Квартал 2000" (между ул. Взлётной, 13 и ул. Взлётной, 7);
- 12:50-13:20 – ТРЦ "Огни".
Третий маршрут:
- 10:00-10:40 – ТРЦ "Гулливер";
- 10:50-11:20 – ул. Молодёжная, 54;
- 11:30-12:00 ул. Союза Республик, 44.
Четвёртый маршрут:
- 10:00-10:30 – ул. Чкалова, 57;
- 10:40-11:10 – пр. Комсомольский, 44;
- 11:20-11:50 – парк "Изумрудный", центральный вход.
Всё вторсырьё, собранное на акции, отправят на переработку. Узнать перечень принимаемых отходов можно на странице мероприятия.
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