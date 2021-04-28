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Такой день. Ураган и "поплывшие" после ремонта дороги в Барнауле

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 28 апреля
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Мощными порывами ветра на проспекте Строителей повалило несколько деревьев рядом с остановкой "Циолковского" в Барнауле. В другом месте ураганный ветер подхватил металлическую кровлю конструкции, опрокинув её на стоявшее рядом транспортное средство. Видеозаписи опубликовали в соцсетях.

Особый противопожарный режим ввели в Алтайском крае. Во время действия этого режима людям запрещено посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры. Также не разрешается использовать транспорт с неисправной выхлопной системой.

Общественники провели рейд по улицам Барнаула и обнаружили, что асфальт, уложенный по федеральной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги", уже "поплыл" и потрескался. В "Гражданском патруле" сделали вывод: асфальт в Барнауле, положенный даже по федеральной программе, держится не более четырёх лет.

Неизвестный в медицинской маске ворвался в офис микрофинансовой компании "Быстроденьги" и под угрозой применения кухонного ножа похитил конверт с деньгами. Добычей злоумышленника стали 5 тысяч рублей купюрами по 50 рублей.

Подтопление прибрежных территорий в Ельцовском и Красногорском районах возможно в ближайшее время, предупреждают спасатели. Это связано с возможным превышением опасных отметок уровня воды в реках Чумыш (рядом с селом Ельцовка) и Чапша (у села Красногорское). По оценкам специалистов, значительный подъём воды ожидается в течение двух суток.

Градсовет Барнаула отправил на доработку проект строительства делового центра на месте ЦУМа на проспекте Ленина. Эксперты позитивно оценили планируемое развитие территории, создание дополнительной зелёной зоны, оформление здания натуральным камнем. Однако члены градсовета высказали несколько существенных замечаний.

Объём инвестиций в проект криолечебницы "Гранд-Крио-Алтай" на площадке курорта "Белокуриха горная" в Алтайском крае вырос более чем на 60% – с 600 млн до 1 млрд. Сроки завершения строительства при этом сдвинули на год – на конец 2022 года.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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