Градсовет попросил доработать проект нового ЦУМа в Барнауле

Градсовет Барнаула отправил на доработку проект строительства делового центра на месте ЦУМа на проспекте Ленина. Эксперты позитивно оценили планируемое развитие территории, создание дополнительной зелёной зоны, оформление здания натуральным камнем. Однако члены градсовета высказали несколько существенных замечаний и отправили проект на доработку.
Как сообщает "Политсибру", в частности градсовету не понравилась этажность здания (68 метров). По словам архитектора Петра Анисифорова, на этом месте нельзя строить высотный объект. Также возник вопрос и по парковке. Согласно проекту, стоянка на 100 машино-мест будет подземной, а перед самим деловым центром останется 15 слотов для машин. Однако, по словам архитектора Сергея Боженко, так как объект планируется сделать многофункциональным, то нужно больше надземных парковочных мест.
По словам владельца здания Евгения Ракшина, он занимается этим проектом не ради денег, а, скорее, ради "уважения к своему городу и желания сделать его лучше и привлекательнее для жителей и гостей Барнаула".
"Мы хотим, чтобы это здание стало знаковым местом Барнаула, украсило город и дало ориентиры для его дальнейшего развития и строительства", – заявил Ракшин.
Напомним, на месте ЦУМа планируется возвести гостиницу высотой 16-18 этажей с двухэтажным общественно-деловым центром. На первых этажах разместится торговый центр, а выше – общепит, фитнес-залы, офисы и апартаменты.
Комментарии
Ок, ну, можно уменьшить этажность вполовину.
Как минимум до уровня этажности главного корпуса АлтГУ на Ленина.
Эти две точки могут легко снять вопросы Антисемафорова про высоту - визуально два этих здания могут уравновесить архитектурный баланс всей площади Ленина.
А вот наземных парковок там откуда раздобыть? Проще увеличить объем подземного паркинга.